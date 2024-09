Perling: Kivimägi ei saa jätkata riigikogu aseesimehena

Kommunistliku Hiina kulu ja kirjadega riigis kahenädalasel perepuhkusel käinud Toomas Kivimägi demonstreerib haruldast võimetust mõista maailma poliitilist olukorda ja Eesti kohta selles, tõdes Perling.

"Ühe lausega ütleb Kivimägi, et teda pole Hiina propaganda mõjutanud, sama soojaga kiidab, et on ennekõike Hiina teene, et Venemaa pole veel Ukrainas tuumarelva kasutanud," tõi ta esile vastuolud riigikogu aseesimehe väidetes.

Kivimägi ja teiste Hiinas viibinud poliitturistide käitumine on Perlingu sõnul omane kolmanda maailma arengumaade rahvaasemikele, kes käivad mõne autoritaarse suurriigi kulul kohapeal "poliitikat tegemas" ja "enda seisukohti tutvustamas", tegelikkuses aga osalevad etturitena kõnealuse riigi maineparanduskampaanias, kordavad reisil pähe kogutud seisukohti kodumaalgi.

"Eestit alandanud riigikogu aseesimees näitas, et tal ei ole oma ameti pidamiseks sobivaid isikuomadusi. Reformierakonnal ei jää üle muud, kui Eesti mainekahju vähendamiseks Kivimägi välja vahetada," tõdes Perling.

Kivimägi tegevus meenutab Perlingu sõnul kunagise haridusministri Mailis Repsi käiku Marimaale, kus minister Vene propagandapunkte ette kandis. Toonase skandaali ajal kirjutas praegugi suures poliitikas osalev rahandusminister Jürgen Ligi, et "riigitegelase loomulik hoiak pidanuks olema kindel."

"Riigitegelase kindlat hoiakut pole kahjuks näha ka Toomas Kivimäe puhul," ütles Perling.

Olukord on eriti tõsine, kuna Toomas Kivimägi pole mitte pelgalt riigikogu liige, vaid aseesimees, mis on välispoliitika vaatest oluline positisoon.

"Kui teised Hiinas puhanud ja kodumaal punariigi propagandat esitavad saadikud naeruvääristavad peamiselt iseend ja oma valijad, siis Kivimägi vastutus peaministripartei liikmena ja riigikogu asejuhina on kaalukam," selgitas Perling.

Perling nentis, et Kivimägi otsus võtta reisile kaasa abikaasa ja lasta temagi kulud kommunistlikul Hiinal kinni maksta, muudab naeruväärseks ka kogu ülejäänud poliitturistide salga – sots Helmen Kütt, keskerakondlased Andrei Korobeinik, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Lauri Laats, isamaalane Mart Maastik – väited, justkui olnuks tegu tööreisiga.

"Kommunistlikus Hiinas enda väitel tööasju ajanud saadikud ei mõista nähtavasti siiamaani, et käisid hoopis klakööridena autoritaarse suurriigi ideoloogiat edendaval propagandaüritusel," märkis Perling.