Ukraina alustas 6. augustil sõjalist operatsiooni Kurski oblastis. Ukraina väed saavutasid kiiret edu ja Vene kaitse varises kokku. Nüüd on Venemaa alustanud vastupealetungi ja üritab Ukraina vägesid Kurski oblastist välja tõrjuda.

Tšetšeenia eriüksusi juhtiv Apti Alaudinov seletas kolmapäeval, et Vene väed on asunud vastupealetungile. Alaudinov on varem järjepidevalt levitanud desinformatsiooni, siiski väitsid ka Vene sõjablogijad, et Vene väed liiguvad piirkonnas edasi. Ka mitmed lääne eksperdid hindasid, et Vene väed alustasid Ukraina positsioonide ründamist.

Sotsiaalmeedias levivad kaadrid näitavad, et Vene väed liiguvad Snagosti linna suunas. Tuntud sõjandusekspert Rob Lee ütles, et tundub, et Venemaa suutis oma soomusväed üle Seimi jõe saata, vahendas The Telegraph.

Ukraina üksused hävitasid varem seal mitu silda, kuid Venemaa on nüüd sinna paigutanud pontoonsillad. Populaarne Ukraina sõjablogi Deepstate teatas samuti, et venelased alustasid seal pealetungi.

Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed suutsid Snagosti vallutada. Ukraina kaitseministeeriumiga sidemeid omav Deepstate pole neid väiteid veel kinnitanud.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas, et samal ajal jätkasid Ukraina väed edenemist Kurski oblasti teistes piirkondades. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid edasi Komarovka lähistel, mis asub Korenevost edelas.