Patriarh Kirill viidi halvenenud tervise tõttu rahva eest minema

Peterburis korraldati ristkäik Vene kunagise valitseja Aleksander Nevski säilmete Peterburi toomise 300. aastapäeva tähistamiseks. Protsessioonile järgnenud kõnede ajal hakkas patriarh Kirillil halb, kirjeldas väljaanne Fontanks.ru

Kirill pöördus oma kaaskonna poole ning ta talutati õigeusu vaimulike saatel poodiumilt ära. Hiljem oli sündmuskohal märgata ka kahte kiirabiautot.

‼️ The head of the Russian Orthodox Church Vladimir Gundyaev almost fainted after his speech in St. Petersburg



Before that, FSB chief Gundyaev told the city's residents how "to live well" in the Russian Federation:



