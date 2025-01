Kirill ütles Moskvas Lunastaja Kristuse katedraalis peetud jumalateenistusel, et Venemaa esitab lääne suurriikidele väljakutse mitte oma tuumavõimekuse või jõu tõttu, vaid vaimsetel põhjustel. "Nad vihkavad meid, sest me pakume teistsugust alternatiivset tsiviliseeritud arenguteed," märkis ta.

Patriarhi sõnul on lääs moraalselt kokku varisemas, kuid Venemaa näitab maailmale, kuidas ühendada teadus, kultuur, haridus ja usk.

"Füüsiliselt ei suuda nad meid lämmatada, kuigi nad püüavad seda teha erinevat tüüpi laimu ja blokkide moodustamise kaudu, mille eesmärk on Venemaa nõrgestamine," ütles ta. "[Aga] Miski ei tööta, sest Jumal on meiega."

Patriarh Kirill, entusiastlik Venemaa täiemahulise sõja toetaja Ukrainas, õnnistas ikoone ja riste, mis pidid olema graveeritud Putini initsiaalidega ning saadetakse Vene sõjaväelastele 34 kuud kestnud sõjas Ukrainas, vahendasid Vene uudisteagentuurid Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

Putin on otsinud kirikult toetust oma sõjakäigus Ukrainasse ja süüdistanud samuti läänt moraali languses, mis avaldub tema sõnul muuhulgas geide ja transsooliste õiguste kaitsmises.

Venemaa president kiitis oma jõululäkituses kirikut perekonna institutsiooni tugevdamise, noorte kasvatamise ja moraalsete ideaalide kinnitamise eest.

Enne jumalateenistust katedraalis käis Putin koos Ukraina sõja veteranidega Püha Jüri kirikus Moskvas Poklonnaja mäe memoriaalkompleksis.

1860. aastal avatud Moskvas Lunastaja Kristuse katedraali käskis õhkida Nõukogude Liidu liider Jossif Stalin 1931. aastal ning see ehitati 1990. aastatel uuesti üles ujumisbasseini kohale, mis seal paiknes.

Venemaa õigeusklikud tähistavad jõule Juliuse kalendri järgi 7. jaanuaril.

Ukraina, millel on alates 2018. aastast oma iseseisev kirik, on viinud oma jõulupühade tähistamise 25. detsembrile, kuigi vähemus on säilitanud truuduse kirikule, millel on ajaloolised sidemed Moskvaga.