Hiina ja Venemaa tunnevad Euroopas huvi samade poliitikute vastu

Tšehhi vastuluureteenistuse juht Michal Koudelka ütles, et Peking värbab agente nende Euroopa Liidu (EL) poliitikute seast, kes saavad väga hästi läbi ka Moskvaga.

Hiina ja Venemaa kuulutasid välja omavahelise "piiritu partnerluse" 2022. aasta veebruaris Vladimir Putini külaskäigul Pekingisse kõigest mõni päev enne seda, kui ta alustas täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainas.

Hiina draakon ja Vene karu tunnevad nüüd ka Euroopas huvi samade poliitikute vastu. Koudelka ütles, et Hiina ja Vene luuretegevus EL-is kattub üha rohkem.

Koudelka tõi välja, et kahel suurriigil on sarnased huvid. Mõlemad riigid tahavad õõnestada läänt, vähendada lääne toetust Ukrainale ja kahjustada liberaalset demokraatlikku korda.

"Pole juhus, et samad isikud võivad teenida nii Vene Föderatsiooni kui ka Hiina Rahvavabariigi huve," ütles Koudelka veebiväljaandele Politico.

Koudelka lisas, et mõlemad riigid üritavad Euroopas värvata agente läänevastaste poliitikute hulgast.

"Selle põhjuseks pole nende riikide luureteenistuste koostöö ja koordineerimine, vaid lihtsalt tõsiasi, et nad mõlemad (Hiina ja Venemaa) on "kollektiivse lääne" vastased," märkis Koudelka.

Koudelka kommentaarid tulevad pärast seda, kui Tšehhi luure lammutas märtsis Moskva rahastatud võrgustiku, mis levitas Vene propagandat ja avaldas mõju üle Euroopa, seal hulgas Euroopa Parlamendis.

Võrgustik kasutas Prahas baseeruvat uudisteportaali Euroopa Hääl (Voice of Europe) info levitamiseks, püüdes heidutada Euroopa Liitu saatmast abi Ukrainale sõjas Venemaa vastu.

Julgeolekuanalüütikud on ka öelnud, et Hiina ja Venemaa riiklikult toetatud väljaanded kordavad ja võimendavad üksteise jutupunkte, ehk tehes kaudselt koostööd.

"Mõlemad riigid teavad, et nad ei saa EL-i ega NATO riike majanduslikult ega jõuga alistada, seega üritavad nad nende ühtsust, ühtekuuluvust rikkuda kõigi olemasolevate vahenditega," rääkis Koudelka.

Hiina otsib nüüd agente nende poliitikute seast, kes on juba avaldanud toetust Venemaale. Heaks näiteks on Belgia parempopulistlik poliitik Frank Creyelman. 2023. aastal visati ta parempopulistlikust Flaami iseseisvusparteist Vlaams Belang välja, kuna toona kirjutas meedia, et ta sai Hiina luuraja käest raha.

Creyelman levitas aga varem ka venemeelseid jutupunkte ning kritiseeris lääne abi Ukrainale.

Meedia teatel sai Creyelman raha agendi käest, keda tuntakse Daniel Woo nime all. Ühes tekstisõnumis kirjutas Woo, et üheks peamiseks eesmärgiks on lüüa kiilu Euroopa ja USA vahele. Woo Euroopa võrgustik lammutati eelmisel aastal.

Analüütik Filip Jirous siiski hoiatas, et Woo pole ainus ega viimane Hiina agent, kes üritab Euroopa poliitikuid värvata.