"Siin me oleme": noorte teekond esimese palgani

ETV saade "Siin me oleme" annab seekordses saates sõna noortele töömesilastele, kelle teekond oma esimese palgani on olnud väga erinev. Neid ühendab enim aga arukas soov – saada võimalikult varakult kogemusi, mis tulevikus tööturul konkureerides eeliseks saaks.

Pärnus elav 15-aastane Iti-Ann Selge lõpetas 8. klassi, on olnud aktiivne õpilasesinduse president ja sellega silma paistnud isegi kohalikule omavalitsusele. Ometi ei olnud ta juuli lõpuski endale suveks tööd leidnud. "Eelmisel aastal otsisin tegelikult ka, aga siis ma teadsin, et ei leia väga, sest olin 14," ütles Iti. Tüdruku ema Liivi Selge leiab, et kui noored teenivad oma raha, siis nad näevad selle väärtust rohkem.

"Nüüd teised ei ütle, mis on mõistlik, nüüd sa ise ütled, mis on mõistlik ja mida ise tahad," tõi põhikooli lõpetanud Anna Sharlotte Halgrimsson välja nii enda raha omamise head kui vead. Tema töökogemus on oma ea kohta juba muljetavaldav, kuid selle on toonud vaid julge pealehakkamine ja tutvused, kelle käest Anna on julgenud otse tööd küsida. Ilma nendeta tundubki alaealisena tööle saamine päris keerulise ülesandena.

Suvepealinnas peaks soojal ajal kohvikutööd jaguma, kuid noorte palkamisel ollakse üha tagasihoidlikumad.

"Eelmisel aastal suutis tööinspektsioon meie olukorra nii raskeks muuta, et otsustasime, et ei võta enam mitte ühtegi noort tööle," tunnistas Pärnus kohvikut haldav Kerli Tintse. Tööinspektsioon aga kontrollib vaid seadusi, mille valitsus on vastu võtnud. Piirangud on seatud noorte tööajale ja erinevused on koolipäevadel ja koolivaheajal töötamise osas. Samuti tehakse vahet, kas tegemist on alla 13-aastase lapsega, kõrgemas teismeeas on küsimus ka selles, kas tegemist on veel koolikohustusliku või juba põhihariduse omandanud noorega.

"Kui me võrdleme alaealist täiskasvanuga, siis neil on ikkagi erinevad teadmised, kogemused, võimed, mistõttu nad vajavad erinevat kaitset," tõi välja tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Jaana Vaus Madureida Silva. Piirangute eesmärgiks on alaealist kaitsta ja tema töövõimet ka tulevikule mõeldes säilitada.

Noori, kes aga unistavad kohvikus töötamisest, on väga palju. "Mul on meilboks umbes," tunnistas kohvikute tööjõuga tegelev Tintse. Ei saa öelda, et noortel ka suhtlemisjulgusest puudu jääks, sest palju on ka neid, kes kohviku ukse taha töökohta otsima tulevad. "Ma ikka ütlen, et ootame, vaatame, mõtleme."

Kuid noored võivad võtta ka ettevõtluse suuna ja ise endale töökoha tekitada. Heaks näiteks on end The Windowmanina reklaamiv Jasper Linnamäe, kes teenis sel suvel juba teist aastat raha aknapesijana. "Mul oli vaba aega, ma tahtsin uut telefoni ja mul oli raha vaja," võttis ta oma motivatsiooni kokku. "Nii noort veel ei tahetud võtta," meenutab Jasper eelmise aasta kogemust, mil ta oli veel 14-aastane. Nüüd kahtleb endas ettevõtjageeni avastanud noormees aga sügavalt, kas soovikski palgatööd teha.

Uued kogemused maksavad noortele pea sama palju kui raha, mis suvel teenitakse. Anna saab kolme aasta pärast 18 ja tunneb, et on juba praegu oluline mõelda sellele, et tulevikus oma elu peale ja tööle minnes oleks varasem kogemus olemas. "See pole selleks, et ma saaksin kuskile tööle, vaid selleks, et ma saaksin tööl paremini hakkama," selgitas ta. Ka Jasper on kindel, et esimene töökogemus peaks olema enne 18-aastaseks saamist. "Sa ei taha pärast ülikooli minna kuskile tööle ja öelda, et sa ei ole kunagi oma elus töötanud," ütles noormees.

Mis suviste tööandjate jaoks noorte palkamise veel keeruliseks teeb, on fakt, et nendega ei tohi teenindava töö jaoks teha käsunduslepinguid. Seda võib teha vaid siis, kui noor nii-öelda müüb oma varem omandatud professionaalseid oskusi, nagu pillimäng või käsitöö, kuid mitte juhul, kui kohvikus toimunud väljaõppe järel asub töötama ettevõtte alluvuses. Samuti on töölepingu põhjal töötajad vaja täpselt registrisse kanda ja hooajatööliste kohta, kes isegi täistööaega täita ei tohi, tundub see bürokraatia paljude ettevõtjate jaoks liigne pingutus. See kajastub ka numbrites – töötamise registris oli võrreldes eelmise aasta suvega sel aastal registreeritud 14- kuni 17-aastaseid noori üle tuhande võrra vähem kui aasta varem.

Töökogemus loob noortele võimaluse harjutada ülimalt olulisi päriseluoskusi. Õppetunde selles, kuidas hakkama saada erinevate suhtumiste ja inimtüüpidega, laiemalt üldse julgust suhelda ja olla võetud kohustuste osas vastutustundlik, tõid välja nii Anna kui Jasper. Ühiskondlikus mõttes tundub noorte töömesilaste tegemiste soodustamine niisiis kokkuvõttes päris kasulik mõte. Sest kes ei tahaks tuleviku tööjõu seas näha just selliste väärtuste tõusu?

Saade "Siin me oleme" on ETV eetris reedeti algusega kell 20. Saadet saab juba praegu vaadata selle loo juures olevast videost.