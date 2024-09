Kiviselg: Vene väed ei ole Kurskis märkimisväärset edu saavutanud

Venemaa hoiab operatsioonitasandil initsiatiivi, korraldades taktikalist ründetegevust põhirõhuga Donetski suunal, kommenteeris Kiviselg olukorda Ukrainas.

"Venemaa operatsiooni surve on nädala jooksul järk-järgult vähenenud. Kui nädala alguses oli 185 rünnakut ööpäevas, siis tänaseks on see langenud umbes 110 rünnakuni ööpäevas," sõnas Kiviselg.

Ta lisas, et Pokrovski sektorile langeb endiselt suurim koormus – seal toimub ligi kolmandik Vene Föderatsiooni relvajõudude vaenutegevusest.

Kiviselg märkis, et avalike allikate kohaselt on Venemaa alustanud kujundavate ründeoperatsioonidega Kurski oblastis, kuid hoolimata Vene väeüksuste osalisest ümbersuunamisest Kurski oblastisse ja vasturündeoperatsiooni alustamisest, ei ole Donetski suunal Venemaa ründetegevus eriti vähenenud.

"Viimastel andmetel on koondunud Vene Föderatsiooni väegrupp, mis on moodustatud peamiselt võitlusvõimelisematest üksustest ehk siis ründedessant vägedest ja merejalaväe üksustest. Samuti on toodud Vene-Ukraina rindelt Zaporižžja ja Hersoni oblastist täiendavaid üksusi Kurski suunale. Ja need üksused alustasid teisipäeval ründetegevust Ukraina positsioonide vastu," sõnas Kiviselg.

Vene Föderatsioon ei ole Kurskis märkimisväärset edu saavutanud.

"100 asulast ca 10 on siis asulad, kust Ukraina üksused on tagasi tõmmanud. Samas ei saa me veel kinnitada, et tegemist oleks Vene Föderatsiooni üksuste peamise rünnakuga. Võimalik, et tegemist on selliste kompavate ründeoperatsioonidega, et tuvastada ukrainlaste täpsemad positsioonid," ütles kolonel.

Kiviselja sõnul on ukrainlastel õnnestunud hävitada Kurskis Vene Föderatsiooni tehnikat. "Hävitatud on ca 11 tanki ja samuti on Ukraina läbi viinud lokaalseid vasturünnakuid Kurski oblastis."

Pokrovski asula suunal ja sellest 40 kilomeetrit lõuna pool, Kurahhove asula piirkonnas on samuti Vene Föderatsioon selle nädala keskel alustanud aktiivsemaid ründeoperatsioone, kasutades selleks ka soomustehnikat, rääkis Kiviselg.

"Ukrainlastel on õnnestunud ca 50 protsenti lahingutehnikat seal hävitada või muuta kasutuskõlbmatuks. Nii et ca 50 ühikut tehnikat seal rünnakus osales ja ukrainlastel õnnestus sellest ligi 25 hävitada. Seal suunas on Vene Föderatsiooni aktiivsus olnud suurem, kuid märkimisväärseid edusamme saavutatud ei ole."

Kiviselg ütles, et Venemaa on eelneva nädala jooksul jätkanud kombineeritud ballistiliste ja tiibrakettide ning suure ulatusega ründedroonide rünnakuid Ukraina kriitilise taristu ja tsiviilsihtmärkide vastu üle kogu riigi.

Samuti on septembris sagenenud juhtumid, kus Vene Föderatsiooni ründedroonid on sattunud Valgevene territooriumile. Möödunud nädalavahetusel oli sündmus, kus Valgevene territooriumilt üks ründedroon jõudis Lätti.

Koloneli sõnul ei ole Venemaa tõenäoliselt Valgevenega droonide liikumist riigi õhuruumis läbi arutanud.

"Tundub, et ka Valgevene sõjalisele juhtkonnale on droonide sattumine nende õhuruumi üllatav moment. Vene Föderatsioon ei ole sellist tegevust, tundub et Valgevenega läbi rääkinud, sest me oleme täheldanud septembrikuu jooksul, et Valgevene on tõstnud üles oma hävitajad, samuti kopterid, ja üritanud neid Valgevene õhuruumis olevaid ründedroone alla lasta," ütles Kiviselg.

Luurekeskuse andmetel registreeriti juulis–augustis Valgevenes kokku 21 Shahed-tüüpi drooni, kuid ainuüksi septembri esimesel nädalal oli neid juba 20.