Von der Leyen pakkus looduskaitse premeerimiseks välja looduskrediidid

"Me vajame uusi rahalisi vahendeid, et kompenseerida põllumeestele jätkusuutlikkuse lisakulusid ning nende hoolt maa, vee ja õhu eest," ütles von der Leyen Münchenis keskkonnakonverentsil. "On aeg premeerida neid, kes teenivad meie planeeti."

Selleks rõhutas von der Leyen vajadust tõhusa preemiate ja stiimulite süsteemi järele, et jagada raha põllumeestele. "See seotakse looduskrediitidega, et luua turg meie planeedi taastamiseks," ütles ta.

Ettevõtted, kes saavad kasu puutumata loodusest – ta tõi näiteks puhta allikavee ja tolmeldajatest sõltuvad viljapuuaiad – peaksid maksma kohalikele kogukondadele selle säilitamise eest.

"Me teame, et õigete standarditega see töötab, sest oleme seda varem teinud. Siin Euroopas on meil juba uskumatult tõhus süsinikuturg," selgitas von der Leyen.

EL-i CO2 kvoot energiasektoris ja tööstuses vähendas möödunud aastal heitmete koguseid 15 protsendi võrra. "See tõi sisse ka 180 miljardit eurot, mis investeeriti tagasi kliimaprojektidesse ja innovatsiooni," ütles von der Leyen, lisades, et sama peaks kehtima looduskrediitide kohta.

Kuigi von der Leyen tegi võrdlusi Euroopa süsinikukaubanduse süsteemiga, viitas ta ainult krediitidele, mis on seotud looduse elementide – nagu bioloogilise mitmekesisuse või puhta õhu ja vee – kaitsmisega.

"Töötame intensiivselt liikmesriikidega, et arendada välja esimesed pilootprojektid selle protsessi toetamiseks," ütles von der Leyen oma kõne lõpetuseks.