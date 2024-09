Berliini teatel Saksa piirikontroll ummikuid ei tekita

Berliin otsustas rakendada ebaseadusliku rände pidurdamiseks piirikontrolli ning see samm ärritab nüüd Saksamaa naaberriike. Saksa valitsus üritab nüüd naaberriike rahustada ja teatas, et karmim piirikontroll suuremaid liiklusummikuid kaasa ei too.

Saksamaa valitsus püüab piirata ebaseaduslikku rännet ja kuritegevust. Valitsus teatas seetõttu eelmisel nädalal, et Austria, Poola, Tšehhi ja Šveitsiga juba kehtinud piirikontrolli laiendatakse esialgu kuueks kuuks ka piirile Prantsusmaa, Luksemburgi, Belgia ja Taaniga.

Meetmed jõustuvad 16. septembrist ja kehtivad esialgu pool aastat.

Saksamaa piirikontrolli tugevdamine pahandab aga naaberriike. Saksamaa siseminister Nancy Faeser üritab nüüd kriitikuid rahustada ja lubas, et politsei ei hakka igat autot kontrollima.

Siseminister Nancy Faeser lubas, et suuri ummikuid ei tule. Ta rääkis, et kontrollid on pigem pistelised, sõltuvalt olukorrast. Sellised kontrollid võivad siis toimuda riigipiirist ligi 30 kilomeetri kaugusel.

Poola peaminister Donald Tusk on aga öelnud, et Saksa piirikontrolli laiendamine on vastuvõetamatu. Poola siseministeeriumi teatel võib selline kontroll ohustada kogu Schengeni ala toimimist. Tusk lubas, et kutsub asja arutamiseks kokku ka naaberriikide kohtumise.