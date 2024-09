Väidetavalt pani Iisrael lõhkeaine 5000 Hezbollah' piiparisse

Operatsioon oli Hezbollah' jaoks enneolematu turvaäpardus, mille käigus plahvatasid tuhanded piiparid kogu Liibanonis. Tapetute ja haavatasaanute seas oli Hezbollah' võitlejaid, aga viga sai ka Iraani saadik Beirutis.

Liibanoni anonüümsust palunud julgeolekuametnik ütles Reutersile, et piiparid pärinevad Taiwanis tegutsevast ettevõttest Gold Apollo, kuid firma kinnitas, et tema ei tootnud seadmeid, vaid need valmistas üks Euroopa firma, millel on õigus tema kaubamärki kasutada.

Mitu julgeolekuasutuste allikat ütlesid Reutersile, et ilmselt oli rünnak ette valmistatud juba mitu kuud tagasi. Liibanoni kõrge julgeolekuametnik ütles, et Hezbollah tellis Gold Apollolt 5000 piiparit, mis mitme allika sõnul toodi riiki selle aasta alguses.

Gold Apollo asutaja Hsu Ching-Kuang ütles, et plahvatuses kasutatud piiparid valmistas Euroopa ettevõte, millel oli õigus kasutada Taipeis asuva firma kaubamärki. Euroopa ettevõtte nime ta kohe kinnitada ei saanud.

"Toode ei olnud meie oma. Sellel oli ainult meie kaubamärk," ütles ta kolmapäeval ajakirjanikele, nimetamata seadmeid valmistanud ettevõtet.

Liibanoni julgeolekuametniku kinnitusel on piipari mudel AP924, mis sarnaselt teiste piiparitega võtab juhtmevabalt vastu ja kuvab tekstisõnumeid, kuid millele ega millelt ei saa helistada.

Hezbollah' võitlejad on kasutanud piipareid sidevahendina, lootes, et nende asukohta ei suuda Iisraeli luure erinevalt mobiiltelefonidest tuvastada, ütlesid kaks rühmituse operatsioonidega kursis olevat allikat Reutersile.

Kuid kõrge Liibanoni luureametnik ütles, et Iisraeli luureteenistus muutis Hezbollah'le tarnitud seadmeid juba siis, kui neid alles valmistati.

"Mossad sisestas seadmesse lõhkematerjaliga plaadi, mis võtab vastu koodi. Seda on väga raske mis tahes vahenditega tuvastada," ütles ametnik. Allika sõnul plahvatas 3000 piiparit, kui neile saadeti kodeeritud sõnum, mis aktiveeris samal ajal lõhkekehad.

Teine julgeolekuametnik ütles Reutersile, et uutesse piiparitesse oli peidetud kuni kolm grammi lõhkeainet, mida Hezbollah ei olnud siiani avastanud.

Iisraeli ametnikud ei ole seni Reutersi kommentaaritaotlustele vastanud.

Reutersi analüüsitud hävitatud piiparite piltidel oli tagaküljel kirjad ja kleebised, mis vastavad Gold Apollo tehtud piiparite omadele.

Hezbollah on rünnakust, milles tema võitlejad hukkusid või sattusid haavatuna haiglasse, vapustatud. Üks anonüümseks jääda soovinud Hezbollah ametnik ütles, et plahvatustelaine oli rühmituse suurim julgeolekuäpardus pärast Gaza konflikti puhkemist Iisraeli ja Hezbollah liitlase Hamasi vahel eelmise aasta 7. oktoobril.

"See võiks olla Hezbollah' vastuluure aastakümnete suurim läbikukkumine," ütles USA valitsuse endine Lähis-Ida luureametnik Jonathan Panikoff.

"See näitab Iisraeli võimet tungida oma vastaste sekka märkimisväärselt dramaatilisel viisil," ütles 28-aastase kogemusega USA luureveteran, peamiselt Luure Keskagentuuri (CIA) juures töötanud Paul Pillar.