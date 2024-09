Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste suunad said kaardile

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste esialgsed trassikoridoride alternatiivid on kaardile saanud ning lähinädalatel tutvustab regionaalministeerium neid kohalikele inimestele. Trassi täpne asukoht peaks selguma 2026. aastaks.

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste eriplaneeringu asukohavaliku praotsess algas tänavu mais. Praeguseks on sõelale jäänud ühendused Sindi ja Kilingi-Nõmme suunal ning lähinädalatel tutvustatakse neid kohalikele elanikele.

Regionaal-ja põllumajandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Anne Martin rääkis ERR-ile, et planeeringu kodulehel liivielekter.ee on leitav kaart, kus on võimalik tutvuda trassikoride alternatiividega.

Kaardilt selgub, et Enefit Greeni arendatavas meretuulepargis toodetud elekter võib tulevikus maismaale jõuda kusagil Kabli, Penu või Arumetsa kandis ning liikuda sealt Kilingi-Nõmme. Alternatiivina on kaalumisel ühenduse rajamine Mereküla ja Reiu vahele ning sealt ühendustrassi viimine Sinti. Rannikuni tuleb merekaabel.

"Esialgu rannikul olenemata asukohast umbes kahe kilomeetri ulatuses need jätkuvad maakaablitena. Sealt edasi siis vahealajaamast kavandame edasi õhuliine kuni kas Sindi, Kilingi-Nõmme või Kikepera suuna alajaamani," ütles Martin.

Alguses samuti kaalumisel olnud ühendus Audru põhivõrgu alajaama on praeguseks alternatiivide seast välja praagitud. "Audrust loobuti eelkõige tehniliste ja majanduslike kaalutluste tõttu. Arvesse võeti ka teiste taastuvenergia tootjate liitumisplaane põhivõrguga ja asukohapõhist ruumivajadust ja vajadust tugevdada juba olemasolevaid põhivõrguühendusi," selgitas Martin.

Trassi täpne asukoht ja maavajadus selgub eeldatavasti 2026. aastaks. Sellele järgneb täpsem projekteerimine.

Planeeringu eesmärk on ühendada 2030. aastaks neli TWh taastuvenergiat Eesti põhivõrku, teatas Enefit Green.

Martini sõnul mõjutavad lõplikku otsust veel terve rida uuringuid, mis enne otsuse tegemist tehakse

"Oleme kaasanud linnustiku, loomastiku, taimestiku eksperdid, samuti uuritakse merepõhja elustikku ja elupaiku, põhjasetteid, kõike mis puudutab allveearheoloogiat. Need on uurimisvaldkonnad, samuti elektromagnetvälja mõju ja tehnilise poole pealt eskiisprojekti koostamine;" rääkis Martin.

Eriplaneeringust puudutatud kinnistu omanikud on tänaseks kätte saanud infokirja ja neid hoitakse Martini sõnul projekti edenemisega kursis. "Inimestelt maad elektriliinide ja elektrühenduste puhul üldjuhul ei võõrandata. Inimestega püütakse jõuda mõistliku kokkuleppeni," ütles Martin.

Kaasamiskoosolekud toimuvad lähipäevadel ja -nädalatel Häädemeestel ja Kilingi-Nõmmel.