Valitsuserakonnad näevad siiani meretuuleparkide toetuse mahu suurust erinevalt

Eesti 200 esimehe ja haridusministri Kristina Kallase sõnul pidi valitsuskabinet neljapäeval arutama, milliseks kujuneb elektri hind siis, kui Eestisse on rajatud meretuulepargid ja kui suureks kujunevad energiaettevõtete toetused.

"Selleks, et aru saada, kas see toetus on ikkagi väärt seda, et me suudame selle hinna alla tuua. Neid arvutusi lubas kliimaminister tuua kabineti arutelule, aga ei tea hetkel, mis põhjusel sotsiaaldemokraadid selle kabineti aruelu päevakorrast maha võtsid," rääkis Kallas.

Sotsiaaldemokraadist terviseminister Riina Sikkut ütles, et sotsiaaldemokraadid oodatavad samuti tuuleenergia kohta põhjalikumat analüüsi.

"Me kuidagi ei soovi pidurdada, aga minu meelest on väga oluline, kas arutada ainult taastuvenergia tasu üle. Ja tõesti kliimaministeeriumi esiatud arvutused puudutasid taastuvenergia tasu suurust ja selle mõju eelarvele. Aga selle mõju oleks vaja laiemalt. Me ju ei optimeeri eelarvekulusid, vaid seda, et tarbija saaks võimalikult madala hinna," ütles Sikkut.

Kallas ütles, et Eesti 200 toetab ainult võimalikult väikeseid meretuuleparkide dotatsioone.

"Siis on sellel asjal mõtet, aga sel juhul, kui me pimesi toetame, ilma et suudaksime prognoosida tegelikult täpsete arvutustega hinda või siis seda, milline on sisetarbimise maht, siis seda me kindlasti nõus tegema ei ole," ütles Kallas.

Kliimaministeeirum on varem arvestanud, et merepargid saavad 20 aasta jooksul toetust 2,65 miljardit eurot. Erakonnad näevad siiani erinevalt toetuse mahu suurust.

"Meretuuleparke kahe teravati ulatuses – meie peame seda väga mõistlikuks, sest need arvutused näitavad seda, et sisetarbimine on selles suurujärgus," ütles Kallas.

"Minu meelest kliimaministeeriumi ettepanek oli kahe teravatt-tunniga tehtud, aga tõesti, viimane valitsuse otsus oli neli teravatt-tundi, me tegime selle kevadel," ütles Sikkut.

Kliimaministeerium teatas "Aktuaalsele kaamerale", et on palutud materjalid valitsuse liikmetele esitanud ja nad on valmis edasisteks aruteludeks niipea kui võimalik.

"Meil oli see juba koalitsiooninõukogus sellel nädalal debatiteema. Jäi kokkulepe, et kliimaminister tutvustab seda partneritelele ja siis seejärel toome selle kabinetti. Täna me seda ei aruta ehk siis järgmine nädal," rääkis peaminister Kristen michal (RE).