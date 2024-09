Sõja 943. päev: Zelenski saabus Ühendriikidesse visiidile

Oluline 23. septembril kell 21.25:

- Zelenski esitletav võiduplaan koosneb neljast põhipunktist ning eeldab muuhulgas lääneriikide antavat julgeolekugarantiid;

- Briti luure: Vene üksused on Pokrovskist kaheksa kilomeetri kaugusel;

- Zelenski ütles, et sõja võitmisel saavad määravaks lähikuud;

- Zelenski saabus Ühendriikidesse visiidile;

- ISW: Vene väed liikusid Pokrovski suunal veidi edasi;

- Vene võimud vahistasid Ida-Ukrainas võidelnud komandöri.

Zelenski võiduplaan eeldab lääneriikide julgeolekutagatisi

Ameerika Ühendriikidesse saabunud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski esitletav võiduplaan koosneb neljast põhipunktist ning eeldab muuhulgas lääneriikide antavat julgeolekugarantiid.

"Zelenski plaan sisaldab nelja võtmepunkti: esimene on Ukraina julgeolekugarantiid lääneriikidelt, sarnaselt NATO-s kehtiva vastastikuse kaitse klausliga; teine ​​on Ukraina pealetungi jätkamine Venemaa Kurski oblastisse, et tagada rahuläbirääkimisteks territoriaalne trumpkaart; kolmandaks kaasaegsete relvade tarne; neljas punkt – rahvusvaheline finantsabi sõjast räsitud Ukraina majandusele," vahendas väljaanne Ukrainskaja Pravda ajalehes The Times edastatud ülevaadet.

The Times märkis ka, et Zelenski jaoks on üks võtmeküsimusi tagada USA toetus ka olukorras, kus uuesti saab presidendiks Donald Trump. Vabariiklaste partei kandidaat Trump on öelnud, et konflikti saab lahendada Ukrainale tehtavate territoriaalsete järeleandmistega.

Ukraina president plaanib oma ideid tutvustada mitte ainult praegusele USA presidendile Joe Bidenile, vaid ka mõlemale presidendikandidaadile: Trumpile ja Demokraatliku partei kandidaadile, asepresidendile Kamala Harrisele.

Briti luure: Vene üksused on Pokrovskist kaheksa kilomeetri kaugusel

Vene üksused on Ukrainas Pokrovskist umbes kaheksa kilomeetri kaugusel, teatas esmaspäeval Briti luure oma kokkuvõttes olukorrast Ukrainas.

"Venemaa on suure tõenäosusega hõivanud Grodovka linna Pokrovskist idas ja Ukrainski linnast lõunas. Vene üksused on umbes kaheksa kilomeetri kaugusel Pokrovskist," öeldakse kokkuvõttes.

Ukraina jõud ja kaitserajatised on ilmselt aeglustanud Vene väe edasiminekut sellel suunal eelmisel nädalal, märkis Briti luure.

Zelenski: lähikuud saavad sõjas otsustavaks

Ameerika Ühendriikidesse oma uut võiduplaani tutvustama saabunud Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et sõja võitmisel saavad määravaks lähikuud.

"Meil ei ole palju aega. Lähikuud on otsustavad. Meil on selles sõjas vähe aega, et otsustada, milline on selle tulemus," ütles Zelenski. "Meie peame selle defineerima, mitte Venemaa või selle verised liitlased," lisas ta.

Ukraina liider rõhutas, et Venemaa sõda Ukraina vastu on samal ajal ka sõda lääneriikide vastu, kuna Venemaa sõdib vabaduse vastu. Seetõttu määravad lähikuude tulemused sõjas Ukraina ja kogu maailma tuleviku, lisas Zelenski ja kutsus lääneriike üles ühtsusele ja Ukraina toetamisele.

"Me peame olema järgmistel kuudel kiired, et mitte kaotada järgmisi aastakümneid," rääkis ta.

"Tänapäeva maailm ei luba meil kaotada ühtegi lahingut, kui ühel pool on vabadus ja teisel pool on kõik see, mida me oma lastele ei sooviks, ja me kõik teame, miks. Me kõik vajame võitu," seisab Zelenski sõnumis.

Zelenski saabus Ühendriikidesse visiidile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus pühapäeval ülitähtsale USA visiidile, kus tutvustab Ühendriikide presidendile Joe Bidenile Ukraina plaani sõda võita.

"Oleme jõudnud Ameerika Ühendriikidesse," kinnitas Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul otsustavad selle sügise sündmused Ukraina sõja tuleviku.

"Ukraina võiduplaan on kõigi meie liitlaste jaoks laual," ütles riigipea.

"Ukraina esitleb võiduplaani Ühendriikides ja USA president näeb seda esimesena täismahus," ütles Zelenski.

"Loomulikult esitan ma võiduplaani ka kõikidele partnerriikide juhtidele, kes sarnaselt president Bideniga on maailma liidrid ja võivad aidata meid võiduplaaniga. Esitleme seda ka USA kongressile – mõlemale parteile ja mõlemale USA presidendikandidaatidele," rõhutas Ukraina president.

"Me vajame rahu täpselt nii, nagu näeb ette rahuvalem. Täpselt nii, nagu näeb ette ÜRO põhikiri. Teeme selle nimel kõik," lisas Ukraina president.

Zelenski ütles oma reisi eel, et USA ja Suurbritannia ei ole andnud Ukrainale luba kasutada kaugmaarelvi, kuna kardavad sõja eskaleerumist.

Kiiev: Ukraina õhutõrje hävitas kolm vaenlase ründedrooni

Ukraina õhutõrje hävitas kolm riiki rünnanud vaenlase Shahed drooni, teatasid esmaspäeva hommikul õhujõud.

"Õhutõrje töö tulemusena tulistati Sumõ oblastis alla kolm vaenlase drooni," öeldi teates.

Ukraina õhujõudude aktiivse vastutegevuse tulemusena ei jõudnud sihtmärkideni veel üks droon ja kaks juhitavat lennukiraketti H-59/69.

ISW: Vene väed liikusid Pokrovski suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Pokrovski suunal pealetungi ja liikusid veidi edasi. Seda kinnitavad ka 21. ja 22. septembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Vene väed suutsid veidi edasi liikuda Novooleksandrivka ümbruses (Pokrovskist idas) ja Mõhhailivka lähistel ( Pokrovskist kagus). Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Novohrodivka lähistel ja suutsid vallutada lähedal asuva kaevanduse. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 21. ja 22. septembril avaldatud geolokatsiooniga näitavad, et Vene väed liikusid Toretskist lõuna pool edasi. Kremliga seotud sõjablogija väitis, et Vene väed vallutasid Nelipivka (Toretskist lõunas). Lahingud käivad veel Toretski linnas ja Toretskist läänes asuva Štšerbõnivka suunas.

Vene võimud vahistasid Ida-Ukrainas võidelnud komandöri

Vene võimud vahistasid Ida-Ukrainas võidelnud 110. motoriseeritud laskurbrigaadi ründeüksuse komandöri Vladimir Novikovi, keda tuntakse ka Belõi hüüdnime all, vahendas pühapäeval USA sõjauuringute instituudi (ISW) informatsiooni meediakanal Ukrinform.

ISW analüütikud juhtisid tähelepanu sõnumitele, mille avaldasid 13. septembril Vene näitlejanna Jana Poplovskaja ja arvukad vene blogipidajad, kelle hulgas arreteeritud endise Vene ohvitseri Igor Girkini toetajad ja Vene propagandaväljaanne Tsargrad, kes kõik teatasid Novikovi vahistamisest.

Poplovskaja avaldas üleskutse, milles palus Venemaa kaitseministril Andrei Belousovil Novikov rindele tagasi saata. Näitlejanna märkis, et Novikov oli mänginud võtmerolli Avdiivka ja Krasnohorivka hõivamises ja naine on saanud palju kirju, milles nõutakse sõjaväelase vabastamist.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 643 750 (võrdlus eelmise päevaga +1330);

- tankid 8784 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 17 252 (+30);

- suurtükisüsteemid 18 414 (+81);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1197 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 949 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 15 699 (+71);

- tiibraketid 2595 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 102 (+79);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3145 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.