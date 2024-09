ERR USA-s: Zelenski püüab veenda nii demokraate kui vabariiklasi abiga jätkama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on viimase 24 tunni jooksul kohtunud nii USA presidendi Joe Bideni, asepresidendi Kamala Harrise kui ka endise riigipea Donald Trumpiga. Tegemist on Zelenski püüdlustega veenda presidendivalimiste eel nii demokraate kui ka vabariiklasi Ukraina abistamise jätkamises.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden teatas veel enne kohtumist Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga kaheksa miljardi dollari suurusest sõjalisest abist Ukrainale.

Hiljem ovaalkabinetis aga suurt uudist ei kõlanud – Bideni administratsioon ei ole endiselt andnud Ukrainale luba kasutada kaugmaarelvi sügaval Venemaa territooriumil.

"Ütlen selgelt – Venemaa ei võida selles sõjas. Venemaa ei võida. Ukraina võidab ja me oleme jätkuvalt teie kõrval igal sammul," sõnas Biden.

Mõni tund hiljem kohtus Zelenski USA asepresidendi Kamala Harrisega. Novembris toimuvatel presidendivalimistel Donald Trumpi vastu kandideeriv Harris vastandas end igal sammul vabariiklaste kandidaadiga.

"Minu riigis leidub neid, kes sunniksid Ukrainat loobuma suurest osast oma suveräänsest territooriumist, kes nõuaksid Ukrainalt neutraalsuse aktsepteerimist ja nõuavad Ukrainalt loobumist julgeolekusuhetest teiste rahvastega. Need ettepanekud on samad, mis Putini ettepanekud," kõneles Harris.

Ent vähem kui 24 tundi hiljem ehk reede hommikul surus Zelenski juba New Yorgis kätt Donald Trumpiga. Zelenski on võimalust Trumpiga näost näkku rääkimiseks otsinud kaua, kuid veel neljapäeva õhtuni oli nende kohtumine suure kahtluse all.

Trump on sel nädalal korduvalt mõistnud hukka USA abi Ukrainale ning öelnud, et Zelenski keeldub sõlmimast Venemaaga kokkulepet sõja lõpetamiseks. Ka Zelenski viimaste nädalate väljaütlemised on Trumpi vihastanud.

"37 päeva on (valimisteni) jäänud ja küsitlustes me juhime. Eks näeme, kuidas see kõik välja kukub. Loodetavasti kõik õnnestub. Ja kui nii peaks minema, tuleks töötada mõlema poolega ja püüda seda lahendada. See peab ühel hetkel lõppema," rääkis Trump.