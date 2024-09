Alender ja Svet tahavad eelnõude koostajad salastada

HÕNTE ehk hea õigusloome ja normitehnika eeskirja § 41 lg 3 kohaselt tuleb eelnõu seletuskirjas märkida eelnõu ja seletuskirja koostanud ja toimetanud isikute nimed, ametikohad ja kontaktandmed.

Alender ja Svet leiavad, et eelnõu koostajaks on siiski ministeerium, mitte konkreetne ametnik ja kui panna kirja konkreetse ametniku nimi, siis on see toonud kaasa solvanguid ja ähvardusi.

"Tegemist on praktikas järjest teravamaks muutuva probleemiga, kuivõrd sagenenud on otsesed ja isiklikud solvangud ja isegi ähvardused seletuskirjas koostajana märgitud ametnike aadressil nii suuliselt kui kirjalikult. Teeme ettepaneku, et eelnõu ja seletuskirja koostaja märgitakse ministeeriumi täpsusega koos ministeeriumi üldiste kontaktandmetega (selline praktika on kasutusel ka teistes riikides)," leiavad Alender ja Svet.

Alenderi ja Sveti allkirjadega dokumendile endale on kontaktina alla märgitud Triin Nymann, kes on kliimaministeeriumi õigusosakonna nõunik.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis ministritele, riigikantseleile, õiguskantslerile ja riigikontrolörile kirja, milles palub nõuandeid bürokraatia vähendamise kohta.

Praeguse valitsuse koalitsioonileppes on ühe suure eesmärgina ära toodud bürokraatia ja reguleerimise vähendamine.