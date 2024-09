USA võib turvakaalutlustel keelata Hiina tehnoloogiat kasutavad sõidukid

Kavandatav määrus sunniks ka USA enda ning samuti teiste riikide suuremaid autotootjaid lähiaastatel välistama USA-s müüdavatelt sõidukitelt Hiina päritolu tark- ja riistvara.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon on ka varem väljendanud muret Hiina sõidukite andmekorje pärast, mida interneti- ja navigatsioonisüsteemidega ühendatud sõidukite abil autojuhtide ja USA infrastruktuuri kohta võidakse koguda ning samuti võimaliku välismaiste manipulatsioonide pärast. Veebruaris andis Valge Maja korralduse sellekohase uurimise alustamiseks.

Kavandatavad keelud takistaksid Hiina autotootjate poolt isejuhtivate autode katsetamist USA teedel ning laieneksid ka Venemaal toodetud sõidukite tarkvarale ja riistvarale ning neid võidakse laiendada ka teistele USA suhtes vaenulike riikide tootjatele.

Ettepaneku kohasel hakkaks keeld tarkvarale kehtima 2027. aasta mudelitele. Riistvara keeld hakkaks kehtima mudeliaastal 2030 või 2029.

USA kaubandusministeerium andis avalikkusele ettepaneku kommenteerimiseks aega 30 päeva ja loodab selle jõustada 20. jaanuariks. Eeskirjad hõlmaksid kõiki maanteesõidukeid, kuid ei hõlma põllumajandus- või kaevandussõidukeid, mida avalikke teid ei kasuta, samuti droone ja ronge.

Selline samm oleks oluline eskalatsioon USA piirangutes Hiina sõidukitele, tarkvarale ja komponentidele. Septembris tõstis Bideni administratsioon Hiina impordile järsult tariife, sealhulgas 100-protsendise tollimaksu elektrisõidukitele ning elektrisõidukite akudele ja olulistele mineraalidele.

"Kui meie välismaised vastased ehitavad sõiduki valmistamiseks tarkvara, mis tähendab, et seda saab kasutada jälgimiseks, saab kaugjuhtida, mis ohustab ameeriklaste privaatsust ja turvalisust teel," ütles

Kaubandusminister Gina Raimondo ütles, et USA suhtes vaenulike riikide ettevõtted võivad ehitada sõidukeid ja varustada need tarkvaraga, mida saab kasutada jälgimiseks, saab kaugjuhtida ning mis võivad ohustada ameeriklaste privaatsust ja turvalisust. "Äärmuslikus olukorras võib välisvastane peatada või võtta kontrolli alla kõik nende USA-s töötavad sõidukid, põhjustades samal ajal avariisid ja blokeerides teid," kirjeldas ta.

USA-sse imporditakse praegu suhteliselt vähe Hiinas toodetud autosid või veokeid. Raimondo sõnul tegutseb aga ministeerium enne seda, kui Hiina või Venemaaga seotud tarnijad, autotootjad ja autode osad muutuvad USA turul tavaliseks ja laialt levinud... "Me ei kavatse oodata, kuni meie teed on autosid täis ja risk on äärmiselt märkimisväärne," ütles minister.

Peaaegu kõik uuemad sõidu- ja veoautod on internetiga ühendatud nende pardavõrgu riistvara abil ning see võimaldab jagada andmeid sõidukis ja väljaspool seda olevate seadmetega.

USA kaubandusministeerium teatas, et reegel keelaks kõik Hiinas toodetud sõidukid, kuid võimaldaks Hiina autotootjatel taotleda erandite jaoks "spetsiifilisi lubasid".

"Eeldame praegu, et kõik Hiinas toodetud ja USA-s müüdavad sõidukid kuuluvad keeldude alla," ütles Liz Cannon, kes juhib kaubandusministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia bürood.

Ta lisas, et määrus sunniks General Motorsi ja Ford Motor Company lõpetama Hiinast imporditud sõidukite müümise USA-s.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles briifingul, et USA-l on palju tõendeid selle kohta, et Hiina on Ameerika kriitilises infrastruktuuris pahavara eelpositsioneerinud.

"Kui teedel on potentsiaalselt miljoneid sõidukeid, millest igaühe eluiga on 10-15 aastat, suureneb häirete ja sabotaaži oht järsult," ütles Sullivan.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian ütles, et Hiina kutsub Washingtoni üles austama turupõhimõtteid ja pakkuma Hiina ettevõtetele avatud, õiglast, läbipaistvat ja mittediskrimineerivat ärikeskkonda. "Hiina kaitseb kindlalt oma seaduslikke õigusi ja huve," rõhutas ta.

Alliance For Automotive Innovation, rühm, mis esindab suuremaid autotootjaid, sealhulgas GM, Toyota, Volkswagen ja Hyundai, teatas, et mõnel autotootjal võib nõuete täitmiseks vaja minna rohkem aega.

Rühma sõnul on väga vähe ühendatud sõidukite riist- või tarkvara, mis siseneb USA-sse Hiinast. Kuid see reegel nõuab mõnel juhul autotootjatelt alternatiivsete tarnijate leidmist.