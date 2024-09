The Times: Vene radarlennukite tabamiseni viis Ukraina hoolikas planeerimine

Kaks aastat planeerimist ja julge taktika viis selleni, et Ukrainal õnnestus aasta alguses alla tulistada kaks Vene radarlennukit, mis olid taganud Venemaale kontrolli õhuruumi üle Ukraina lahingupiirkondades, kirjutas Briti väljaanne The Times.

Ukraina kasutas Vene õhujõudude varajase hoiatuse ja juhtimislennukite A-50 hävitamiseks USA päritolu õhutõrjesüsteeme Patriot ja vanu Nõukogude päritolu õhutõrjepatareisid S-200. Selleks taastas Ukraina oma kasutuses olevad süsteemid S-200, leidis üles neid opereerinud sõjaväelased ning insenerid, kes need töökorda seadsid, kirjeldas The Times.

Operatsioonist lehele rääkinud Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi (GUR) kõrge ohvitser ütles, et esmakordselt lasti S-200 raketid välja 2023. aasta sügisel, kuid siis ei tabanud need sihtmärki, sest vaenlase lennuk A-50 muutis oma trajektoori. Kuid hoolimata asjaolust, et operatsioon ei õnnestunud, oli sellel positiivne mõju, sest andis ukrainlastele väärt kogemuse.

"Esimesel katsel, kui me kaks raketti välja lasksime, nägid nad (Ukraina õhuväelased - toim.), kui kiiresti me raketilaskeseadeldised ära peitsime ja evakueerusime – keegi ei saanud arugi, kus me asume," ütles GUR-i ohvitser. See julgustas Ukraina õhukaitsjaid, kes seni olid kartnud, et rakettide väljalaskmise järel nad avastatakse ja neid tabab koheselt Venemaa vastulöök.

Esimese Vene radarlennuki allatulistamiseks tänavu jaanuaris kasutas Ukraina Saksamaalt saadud Patrioti õhutõrjekompleksi. "See oli väga riskantne, sest pidime sõitma väga rinde lähedale. Kompleksi koosseisus on radar, stardiseadeldis, toiteallikas, turvasõiduk – kokku viis-kuus veokit," ütles Ukraina õhujõudude alampolkovnik (lääne süsteemis kolonelleitnant – toim.).

Ukraina õhutõrje varitses Aasovi mere kohal lennanud Vene radarlennukit A-50 ja sellega koos lennanud juhtimiskeskuse lennukit Il-22 selle aasta 14. jaanuaril. Rindejoonest umbes 150 kilomeetri kaugusel patrullinud venelased olid veendunud, et nad on väljaspool igasugust maa pealt lähtuda võivat ohtu. Aga neil jäi alla kahe minuti aega reageerida enne, kui neid tabasid Ukraina lastud raketid. Tabamuse järel kukkus A-50 merre ja Il-22 sai kahjustada, kuid suutis Venemaal maanduda, kusjuures selle pardal said mõned meeskonnaliikmed haavata.

Pärast seda viis Vene relvajõudude juhtkond A-50 lennukid Patrioti laskeulatusest, mis on umbes 160 kilomeetrit, kaugemale, kuid S-200 raketid, mille laskeulatus on kuni 300 kilomeetrit, võisid ikkagi nendeni jõuda. Selle kasutasidki ukrainlased ära 23. veebruaril, kui ründasid S-200 rakettidega teist Vene radarlennukit A-50, mis asus rindejoonest umbes 170 kilomeetri kaugusel.

Lisaks suutis Ukraina kaitsevägi tekitada Vene õhujõududele täiendavaid kaotusi. Nad kasutasid peibutusvahendina S-300 süsteemi, mille radar oli sisse lülitatud ja meelitasid nii Vene lennukid Patrioti laskeulatusse.

Õhutõrjepatarei Patriot käsitsemist harjutavad Saksa ja Ukraina sõjaväelased. Autor/allikas: SCANPIX / dpa

"Nad lendasid rõõmuga välja S-300 hävitama ja siis sekkus Patriot: kuuest lennukist kaks tulistati alla S-300 ja neli Patrioti poolt," rääkis Ukraina ohvitser.

19. aprillil hävitas Ukraina S-200 abil Venemaa strateegilise pommitaja Tu-22M3, mis kukkus alla Stavropoli krai kohal, kui tegeles tiibrakettide väljalaskmisega Ukraina pihta.

"Nad on pärast seda muutnud rakettide laskekaugust. Oleme nad eemale tõrjunud mõnest sihtmärgist, mida nad oleksid võinud muidu rünnata," lisas ohvitser.

Väljaanne meenutab, et 9. märtsil sai Venemaal Taganrogi lennunduse teadus- ja tehnikakompleksi tabanud droonirünnakus kannatada seal asunud Vene luurelennuk A-50.

Radarlennukid on Venemaa jaoks ülimalt väärtuslikud

The Timesi vestelnud lääne eksperdid tõdesid, et radarlennukid on Venemaa kaitsevõime jaoks ülimalt olulised, seda enam, et neid on väga vähe.

"A-50 on loodud õhulahingu juhtimiseks ja venelastel on neid väga vähe. Tõenäoliselt on nende jaoks veelgi hullem see, et neil pole ka piisavalt väljaõppinud lennujuhte, inimeste kaotus oleks tõenäoliselt sama suur kaotus kui lennuki kaotus, "ütles erru läinud Briti õhujõudude (RAF) komandör õhumarssal Greg Bagwell. "Selline meeskond on väga kogenud, selle kaotus tähendab aastakümnete pikkuse kogemuse ärapühkimist ühe hoobiga. Selle kogemust oleks vajatud järgmise põlvkonna koolitamiseks," lisas Bagwell.

Tema sõnul on Ukraina edu Vene lennukite varitsemisel tõrjunud radarlennukid A-50 rindest kaugemal, mis on jätnud Venemaa ilma radaripildist Ukraina tegevuse kohta.

"Selle võime kaotamine teeb Venemaale haiget, selles pole kahtlust. See muudab Ukraina rakettide ja droonide tabamise või nende kohta varajase hoiatuse saamise palju raskemaks, see võtab hoiatusajast maha 10 kuni 15 minutit," ütles Bagwell.

Ukraina luure peavalitsus ja õhuvägi on omavahel võistelnud kõige jultunumate varitsuste läbiviimise nimel, mille USA sõjavägi on ristinud SAMbushiks (ingliskeelstest sõnadest surface-to-air ambushes), mis on lühend sõnadest maa-õhk varitsused.

"[Õhutõrjesüsteeme] liigutatakse ja tehakse tõeliselt ajaloolisi asju, mida ma pole oma 22 aasta jooksul õhukaitses töötades näinud ja üks neist on SAMbush," ütles kolonel Rosanna Clemente, kes on USA 10. armee õhu- ja raketitõrje väejuhatuse staabiülem.

Arvestades ka maapeal seisnud strateegiliste pommitajate tabamist, on Ukraina tõsiselt kahandanud Vladimir Putini suutlikkust NATO-le õhus vastu astuda, märkis Bagwell.

"Nende suuremate pommitajate puhul on kriitilise tähtsusega see, et nad suudavad kanda ka taktikalisi tuumarakette. Nii et see (pommitajate hävitamine - toim.) hakkab kahandama Venemaa seda võimet, mis pikemas perspektiivis kahjustab tema suutlikkust tuumavastasseisus Ühendkuningriigi ja NATO-ga veelgi enam," lisas Briti õhuväe endine ülem.