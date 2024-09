WSJ: Iisrael peaks Liibanonis rinda pistma hästirelvastatud vastasega

Iisrael jätkab Liibanonis tegutseva islamiorganisatsiooni Hezbollah' sihtmärkide pommitamist ning kasutab ära oma tehnoloogilist üleolekut. Pole veel selge, kas Iisrael viib ka oma maaväed Liibanoni, kuid ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et juudiriigi armeed ootaks seal ees hästirelvastatud vastane, kes on saanud aastaid oma kaitsepositsioone kindlustada.

Iraani islamirežiimi poolt rahastatud Hezbollah' arsenalis on suures koguses rakette, droone ning tankitõrjerelvi. Nende relvade seas on ka Iraanis toodetud tankitõrjerakett Almas (pärsia keeles teemant).

Viimati sõdis Hezbollah' Iisraeliga 2006. aastal, kuid seekord on islamistide käsutuses võimsam arsenal. Toona pidi Iisrael võitlema Lõuna-Liibanonis, Hezbollah' sai siis oma eeliseid edukalt ära kasutada.

"See on natukene, nagu ütleks USA-le 1980. aastal, et lähme tagasi Vietnami," ütles USA mõttekoja Center for Strategic and International Studies (CSIS) vanemteadur Daniel Byman.

Pole veel selge, kas Iisrael viib oma maaväed Liibanoni. See oht suurenes esmaspäeval, kui Iisrael andis piirkonnas asuvate sihtmärkide pihta õhulööke. Hukkus ligi 500 inimest, haavata sai üle 1600 inimese. Hezbollah' ründas rakettidega aga Iisraeli. Iisrael jätkas teisipäeval Hezbollah' kantside pommitamist.

Iisrael on teatanud, et tahab Hezbollah' piirilt välja tõrjuda, et ligi 60 000 iisraellast saaks naasta oma kodudesse. Iisrael pidi inimesed riigi põhjaosast evakueerima juba ligi 11 kuud tagasi, kuna Hamas alustas toona rünnakut Iisraeli vastu. Seejärel hakkas Hezbollah ründama Iisraeli põhjaosas asuvaid alasid. Iisraeli rünnakute tõttu on aga Lõuna-Liibanonist lahkunud kümned tuhandeid inimesi.

Hezbollah' tegevusega kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et rühmitus on viimaste kuude jooksul kiirendanud oma sõjalisi ettevalmistusi. Hezbollah laiendab Lõuna-Liibanonis oma tunnelite võrgustikku, Iraan saadab oma liitlasele üha rohkem relvastust.

"Lõuna on nagu mesitaru. Kõik, mis iraanlastel on, on ka meil," ütles üks Hezbollah' endine ohvitser.

Hezbollah on uueks sõjaks valmistunud juba alates 2006. aastast. Toona hukkus ligi 121 Iisraeli sõdurit ja enam kui 40 Iisraeli tsiviilisikut. Surma sai rohkem kui tuhat Liibanoni elanikku.

Sellest ajast on Hezbollah hankinud Iraanist tuhandeid rakette ja droone. Hezbollah' võitlejad võtsid veel osa ka Süüria kodusõjast, toetades seal diktaator Assadi režiimi. Seal tegid Hezbollah' võitlejad koostööd veel ka Vene sõjaväelastega.

Eelmise aasta novembris plaanis Venemaa Wagnerite palgasõdurite grupeering saata Hezbollah'le õhutõrjesüsteemi SA-22. Pole kindel, kas Wagneri tarned jõudsid ka kohale.

Suure tõenäosusega ei suuda aga Hezbollah Iisraeli võita. Iisrael ülekaalu oli näha eelmisel nädalal, kui Liibanonis plahvatasid Hezbollah' liikmetele kuuluvad sideseadmed. Iisraeli õhulöökide käigus on surma saanud juba mitu Hezbollah' tippjuhti.

Iisraeli armee käsutuses on ka maailma kõige kaasaegsem relvastus, sealhulgas USA-s toodetud F-35 varghävitajad. Iisrael suudaks kontrollida õhuruumi ning saaks Liibanoni taristu vajadusel ka sodiks pommitada.

Samas Hezbollah' eesmärk oleks tõmmata Iisrael hoopis kurnamissõtta, sama tegi ka Hamas. Hezbollah' ise asutati 1980. aastate alguses, Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe toetusel. Rühmitus tekkis Liibanoni šiiitide liikumisest, mille eesmärk oli tõrjuda välja Iisraeli väed, mis olid 1982. aastal tunginud Liibanoni.

Rühmitus hakkas seejärel korraldama inimrööve ja pommirünnakuid, 2000. aastal viis Iisrael oma väed Liibanonist välja. Hezbollah mõjutab nüüd Liibanoni poliitikat ning jätkab ka Iisraeli ründamist.