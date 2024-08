Norstati reitingud: Sotside toetus on rekordtasemel

Isamaa jätkab kindlalt liidrikohal, kuid võrreldes juuli esimeses pooles saavutatud tipuga on nende toetus protsendi võrra madalam. Teisel kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta algusest, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest

Viimaste küsitluste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,9 protsenti, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 17,4 protsenti ja Reformierakonda 16,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa jätkab kindlalt liidrikohal, kuid võrreldes juuli esimeses pooles saavutatud tipuga on nende toetus hetkel 1,1 protsendipunkti võrra madalam. Teisel kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta algusest. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus on püsinud viimased viis nädalat 16–17 protsendi vahel.

Erakondade toetus. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS.

Esikolmikule järgnevad EKRE (12,8 protsenti) ja Keskerakond (12,6 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (3 protsenti). EKRE möödus nädalaga reitingutabelis Keskerakonnast, kuid nende kahe erakonna toetus on hetkel praktiliselt võrdne. Eesti 200 toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 37 protsenti ning opositsioonierakondi 55 protsenti vastajatest.

Praeguste reitingutulemuste pealt saaks politoloog Martin Mölderi arvutustel Isamaa riigikogus 36 kohta, SDE 20 kohta, Reformierakond 18 kohta, EKRE 14 kohta ja Keskerakond 13 kohta.

Riigikogu kohtade võimalik jaotus. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS/Martin Mölder.

65 protsenti vastajatest arvas, et valitsus teeb oma tööd halvasti

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta ning viimases küsitluses paluti hinnata esmakordselt peaminister Kristen Michali tööd.

Viimaste tulemuste põhjal arvab 26 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 65 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 16 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 28 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama. 56 protsenti vastajates ütles peaministri tööga hakkama saamise kohta "Ei oska öelda".

Hinnang valitsuse ja peaministri tööle. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat Eesti AS.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. juulist 4. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (29,9 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,77 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,66 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.