Itaalia hoiatas autotööstuse krahhi eest ja kutsus leevendama rohereegleid

Euroopa autotööstus on raskustes ning Itaalia tööstusminister Adolfo Urso kutsus rangemate heitmestandardite kehtestamist üle vaatama ja hoiatas, et vastasel juhul võib kaduda hulk töökohti.

Urso kutsus üle vaatama Euroopa Liidu 2035. aasta sisepõlemismootorite müügi keeldu. Tema sõnul tuleb see kiiremas korras üle vaadata. Urso hoiatas, et sajad tuhanded töökohad on ohus, kui Brüssel ei leevenda oma ambitsioonikaid kliimaeesmärke, vahendas Financial Times.

Ta võtab teema üles ka sel nädalal Brüsselis toimuvatel kõrgetasemelistel kohtumistel. Ta ütles, et ka 2025. aastaks kohaldatavad heitmestandardid tuleb kiiresti üle vaadata. Sarnast juttu on rääkinud ka Euroopa Autotootjate Liit (ACEA), mis avaldab nüüd samuti Brüsselile survet, et see võtaks nende kehtestamisel hoogu maha.

Euroopa autotööstus on juba raskustes, turule on sisenenud veel Hiina elektrisõidukid.

Itaalia suurim autotootja Stellantis pidi tootmise oma Torino tehases kuuks ajaks peatama, kuna nõudlus Fiat 500 elektrisõiduki versiooni järele on nõrk. Raskustes on ka Saksamaa suurim autotootja Volkswagen.

EL peaks 2026. aastal ka 2035. aasta keelu üle vaatama. Urso avaldas aga lootust, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiirendab seda protsessi, võttes arvesse töökohtade kadumise ohtu. Kui seda ei tehta, võivad puhkeda rahutused, mis meenutavad hiljutisi põllumeeste proteste.

"Kõik hoomavad, et kui me ei kiirusta, siis Brüsselis, Strasbourgis ja teistes Euroopa pealinnades ei leia me mitte ainult põllumehi oma traktoritega, vaid ka töölisi," ütles Urso.

Itaalia autotööstuses töötab ligi 165 000 inimest, Saksamaal annab sektor tööd ligi 780 000 inimesele.

Urso ütles, et kui komisjon nõuab 2035. aasta keelu säilitamist, peaks see andma ülemineku kiirendamiseks märkimisväärseid ressursse.

Urso rääkis veel, et võrreldes eurooplaste ja itaallaste sissetulekutega maksavad elektrisõidukid liiga palju raha ning hoiatas, et kui Euroopa ei arenda välja kodumaist tarneahelat, võib piirkonda sattuda Hiinast liigsesse sõltuvusse.