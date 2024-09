Kallas sooviks võimalikult väikest meretuuleparkide toetust

"Hea näide sellest, kus Eesti riik on täiesti maha maganud igasuguse tulevikuperspektiivi, on seesama energeetika teema. Me täna sipleme ja meie majandus kannatab katastroofiliselt selle tõttu, et meil on väga kõrged energiahinnad ja see on sellepärast, et 10 aastat tagasi lihtsalt keelduti otsuseid tegemast, jäeti kõik otsused tegemata," ütles Kallas.

Praegu on Kallase sõnul energeetikas reaalne kava olemas, ent valitsuses käib vaidlus selle üle, kui palju peaks maksumaksja tegelikult oma toetusraha energiasse üldse panema. Ta märkis, et Eesti 200 seisukoht on see, et see raha peaks olema võimalikult väike.

"Absoluutselt võimalikult väike. Mitte see, et me võtame endale eesmärgiks võimalikult palju nii-öelda rohelist energiat toota, isegi rohkem toota ja neid tootmisvõimsusi üles ehitada, kui see, mis Eesti sisetarbimisele vajalik on. Me põhimõtteliselt subsideerime Eesti maksumaksja rahaga eksporti, ettevõtete tulusid. Seda kindlasti teha ei tohi," lausus Kallas.

"Meil on praegu see vähempakkumiste vaidlus ja mis on need vähempakkumiste mahud, mille riik garanteerib. Sotsiaaldemokraadid tahaksid, et makstaks võimalikult paljudele seda toetust, meie väidame, et võimalikult vähe, ehk ainult selle piires, mis meil reaalselt sisetarbimise jaoks vajalik on, et me ei läheks subsideerima päriselt seda ettevõtete eksporti," sõnas Kallas.

Kallas rääkis, et palus kliimaministril tuua neljapäevasele kabinetiarutelule konkreetsed arvutused, kuidas on plaanis garanteerida näiteks elektri hinda. "Mis elektri hinda te garanteerite nende subsiidiumite pealt. Meil neid numbreid ja arvutuskäike siiamaani ei ole esitatud. Nii et ma ootan kabinetis neid numbreid," sõnas Kallas.

"Kas on ikkagi konkreetselt välja arvutatud, et kui me rahastame ja toetame maksumaksja rahaga nii ja nii palju mahtusid, siis selle tulemusena tuleb selline ja selline elektri hind. Kus need arvutused on? Siis selle pealt saaks tegelikult teha nutikaid ja tarkasid otsuseid. Täna me justkui teeme kõhutunde pealt, et äkki subsideeriks niipalju vähepakkumisi, et äkki siis on lootus, et elektrihind läheb alla. Niimoodi ei saa otsuseid teha," lausus Kallas.

"Antud juhul nende meretuuleparkide vähempakkumiste puhul me oleme selgelt seisnud selle eest, et võimalikult vähe peaks riik subsideerima ja subsideerib ikkagi ainult sisetarbimist," ütles Kallas veel.