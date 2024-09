Valitsus lubab tervisekassal võtta reservist kasutusele 168 miljonit eurot

Tervisekassa prognoositav eelarve on järgmisel aastal üle 2,5 miljardi euro, millest valdava osa moodustavad tervishoiuteenuste, ravimite ja ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud, teatas sotsiaalministeerium.

"Vaatamata tervishoiusüsteemi tõhustamisest ja omaosaluskoormuse ümberjaotamisest saadavale mõjule ei ole tervisekassa eelarve tulud piisavad tervishoiuteenuste praeguse kättesaadavuse taseme hoidmiseks – tulud ei kata kulusid. Iga 10 miljoni euro suurune kärbe eriarstiabis tähendab ligi 10 000 inimese ravi edasi lükkumist kaugemasse tulevikku, kuid reservide kasutusele võtmise otsusega saame seda vältida," ütles terviseminister Riina Sikkut.

Reservide kasutuselevõtt aitab Sikkuti sõnul tagada arstiabi kättesaadavuse ka järgmisel aastal ning hoida ära ravijärjekordade oluline pikenemine.

Rahandusministeeriumi suveprognoosi kohaselt on tervisekassa prognoositav puudujääk järgmisel aastal 209,8 miljonit eurot. Inimeste omaosaluse ümberjaotamise tulemusel tõusevad järgmisel aastal visiidi-, voodi- ja retseptitasud. Statsionaarses õendusabis on aga kavas vähendada inimeste omaosalust kolmandiku võrra ehk keskmiselt ravis viibija jaoks väheneb hind ligi 260 eurot.

Erinevad muudatused aitavad vähendada tervisekassa eelarve puudujääki 2025. aastal 42,2 miljoni euro võrra 167,6 miljonile eurole.

Sikkut rõhutas veel, et kuigi tervisekassa saab praegu puudujäägi katta oma reservidest teenuste taseme hoidmiseks, siis on selge, et jätkusuutlikuma lisarahastuse saamine on järgnevatel aastatel möödapääsmatu.

"Elanikkonna vananemise tõttu suureneb vajadus tervishoiuteenuste järele, samuti kasvavad kulud üha sagedasemate krooniliste haiguste tõttu. Samas uued töövormid, muutused tööturul ning töökäte vähenemine on kaasa toonud selle, et sotsiaalmaksu laekumisest arstiabi tagamiseks ei piisa. Sealjuures on üle Eesti vaja pakkuda senisest palju rohkem vaimse tervise tuge, elulõpu- ja valuravi," selgitas Sikkut.