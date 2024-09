Spiiker Johnson nõuab Zelenski reisi tõttu Ukraina suursaadiku vallandamist

Zelenski külastas Pennsylvanias Scrantonis asuvat laskemoona tehast, president tänas ka tehase töötajaid. Üritusel osales ka Pennsylvania osariigi demokraadist kuberner Josh Shapiro, kes toetab Kamala Harrist.

Johnson kurdab nüüd, et visiidi tehasesse korraldas Ukraina suursaadik Ameerika Ühendriikides Oksana Markarova. Johnson teatas, et tehas asus kaalukeeleosariigis, visiiti juhtis Harrise esindaja (Shapiro) ning seal polnud ühtegi vabariiklast, sest neid ei kutsutud sinna.

"See külastus oli selgelt kampaaniaüritus, mille eesmärgiks oli aidata demokraate, see on selgelt valimistesse sekkumine. See lühinägelik ja tahtlikult poliitiline samm põhjustas vabariiklaste usalduse kaotuse suursaadik Markarova võimes õiglaselt ja tõhusalt selles riigis diplomaat olla. Ta tuleb viivitamatult oma kohalt eemaldada," seisab Johnsoni avalikus kirjas.

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump pole samuti rahul Zelenski tegevusega ja leiab, et Ukraina president ei taha pidada läbirääkimisi rahuleppe üle.

Trumpi süüdistused Zelenski vastu tulid pärast seda, kui Ukraina president oli andnud intervjuu väljaandele New Yorker ning seadis siis kahtluse alla Trumpi plaani lõpetada sõda Venemaaga. Kriitikat sai veel ka Trumpi asepresidendikandidaat J.D. Vance, kes on varem rääkinud, et rahu Ukrainas võib hõlmata demilitariseeritud tsooni loomist Ukraina okupeeritud territooriumil.

Johnson polnud ka nende märkustega rahul. Samas ka teised vabariiklaste liidrid kritiseerisid Zelenski sõnavõttu.

"Mul pole midagi selle vastu, et ta läheb laskemoona tehasesse ja tänab inimesi Ukraina abistamise eest. Kuid ma arvan, et tema kommentaarid JD Vance'i ja president Trumpi kohta läksid liiga kaugele," ütles vabariiklasest senaator Lindsey Graham.