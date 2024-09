Von der Leyen taotleb nõunikule ühe aruande koostamise eest 149 000 eurot

Akadeemik Peter Strohschneideri tasu raporti "Strateegiline dialoog EL-i põllumajanduse tuleviku teemal" koostamise eest on 973,79 eurot päevas. Euroopa Komisjoni erinõunikele maksimaalne päevatasu on aga 594,22 eurot.

Euroopa Parlamendile erinõunike kohta uuringu teinud professor Christoph Demmke ütles, et 149 000 eurot, mis on Strohschneiderile 154 tööpäeva eest eelarves ettenähtud, on avaliku raha raiskamine.

EL-i karjääriteenistuse andmetel oli Strohschneideri päevamäär komisjoni peadirektori tasemel. Tänu Euroopa Komisjoni palgajuhiste erandile ei ole siiski reeglitega vastuolus maksta erinõunikele EL-i ametnike kõrgeimat palgamäära.

Samas ei ole ebatavaline, et komisjon töötab tasustamata erinõustajatega. Näiteks Itaalia endine peaminister Mario Draghi, kellega von der Leyen sõlmis lepingu Euroopa konkurentsivõime raporti kirjutamiseks, ei saanud selle koostamise eest palka.

Von der Leyen sõlmis akadeemikuga lepingu ajal, mil põllumehed protestisid Euroopas kliimasõbralike regulatsioonide vastu, eesmärgiga kujundada enda paremtsentristlikku poliitilist perekonda põllumajanduse eest seisjana.

"Strohschneider palgati juhtima dialoogi, mis aitaks tugevdada arusaamist EL-i toiduainete ja põllumajanduse väljakutsetest, ning et luua uus konsensusel põhinev lähenemisviis lahenduste leidmiseks, kaasates põllumajandustootjaid ja teisi peamisi sidusrühmi üle kogu EL-i," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Balazs Ujvari.

Küsimusele, kas Strohschneider kirjutas raporti ise, vastas pressiesindaja, et ta "juhtis selle sõnastust" ja et "piiratud arv töötajaid" aitas Strohschneideril seda kirjutada.

Politico küsis komisjonilt, miks ta palkas keskaja professori. "See ei puuduta professor Peter Strohschneideri erialaseid akadeemilisi teadmisi, vaid isiksust ja tema võimet navigeerida usaldusväärse vahekohtunikuna keerulistes läbirääkimisprotsessides," vastas pressiesindaja.

Komisjoni teine ​​pressiesindaja Veronica Favalli ütles, et iga voliniku ülesanne on kindlaks teha isik, keda ta soovib palgata erinõunikuna. Seejärel kirjutab volinike kolleegium haldusvoliniku Johannes Hahni ettepanekul alla.

Politico võttis Strohschneideriga otse ühendust, kuid Euroopa Komisjoni pressiesindaja Olof Gill vastas, et tegeleb kogu tema tööga seotud teabevahetusega.

Volinikud või terved EL-i institutsioonid võivad määrata erinõustajaid piiratud ajaks. 2019. aastast on komisjoni volinikud ametisse määranud umbes 100 erinõunikku.

Strohschneider ei ole ainus von der Leyeni neljast praegusest erinõunikust, kellele makstakse. Briti-Belgia arst Sir Peter Piot nõustab Euroopa Komisjoni presidenti terviseohutusega seotud poliitika küsimustes. Talle makstakse selle aasta aprillist novembrini maksimaalselt 58 tööpäeva eest Strohschneideriga samal tasemel tasu. Piot on von der Leyeni selles rollis nõustanud alates 2020. aasta maist, kuigi tema palk enne aprilli pole avalik.

Von der Leyeni teised erinõustajad on Itaalia ekspeaminister Mario Draghi, kes esitas septembri alguses 400-leheküljelise raporti Euroopa konkurentsivõimest, ja Soome endine president Sauli Niinistö, kes kirjutas raportit EL-i kaitsevalmidusest. Kumbki ei saanud Euroopa Komisjoni andmetel oma töö eest tasu.

Komisjoni endine president Jean-Claude Juncker on samuti komisjonis eelarvevoliniku Johannes Hahni palgata nõunik.

Paljude erinõustajate, kelle lepinguid komisjonis 2024. aastal pikendati, palgatasemed näitavad, et valdav enamus – kui neile üldse maksti – on madalama keskastme juhtide palgamääraga 594,22 eurot päevas, kirjutab Politico.

Komisjoni eeskirjade kohaselt võib ettenähtud määradest kõrvale kalduda "nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel".

Küsimusele, kuidas komisjon seda põhjendas, vastas pressiesindaja Ujvari, et see on tingitud "dialoogi keerukusest, mis hõlmab paljusid huve ja rolli kõrget profiili, mis hõlmab suhtlemist kõrgetasemeliste sidusrühmadega, ning on kooskõlas võrreldavate varasemate juhtumitega."

"Komisjon edastas selle summa – 149 963,66 eurot – Euroopa Parlamendile vastavalt personalieeskirjadele," kirjutas pressiesindaja.

Üks inimene, kellega Strohschneider raporti osas nõu pidas ütles: "ausalt öeldes anti talle väga keeruline ülesanne ja ta tegi sellega head tööd, kuid sellegipoolest tundub see palk olevat natuke ebaproportsionaalne."

Talle väljamakstav palk sõltub töötatud päevade koguarvust, ütles komisjon Strohschneideri palgaks eraldatud summa kinnitamisel.

Vastavalt komisjoni 2007. aastast pärit eeskirjadele on erinõustajate töötasu vabastatud riiklikest maksudest.