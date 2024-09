Sõja 947. päev. Ukraina: Vene vägi andis neli raketi- ja 57 õhulööki

Oluline reedel, 27. septembril kell 22.55:

- Vene armee tegi õhurünnakud Harkivi ja Kupjanski oblastile;

- Venemaa uued õhurünnakud Ukrainale;

- Biden teatas 2,4 miljardi dollarisest sõjalise abi paketist Ukrainale;

- Zelenski: Ukraina ja USA jätkavad konsultatsioone uute sammude üle;

- USA ekspresident, uuesti presidendiks kandideeriv Donald Trump teatas, et kohtub Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga reedel New Yorgis;

- USA Demokraatliku partei presidendikandidaat, asepresident Kamala Harris ütles Zelenskiga kohtudes, et tema toetus Ukraina rahvale on vankumatu;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1370 sõdurit;

Vene armee tegi õhurünnakud Harkivi ja Kupjanski oblastile

Vene väed tegid reedel õhurünnakud Harkivi ja Kupjanski oblastis.

"27. septembril umbes kella 16 ajal korraldas vaenlane õhurünnaku Kupjanski piirkonnas Kovšarovka külale. Kahjustada sai elamu, 43-aastane naine sai plahvatuses vigastada," teatas Harkivi oblasti prokuratuur.

Harkivile tehtud õhurünnaku käigus sai vigastada 73-aastane mees. Purustusi sai vähemalt 10 kortermaja.

Kupjanski piirkonnas Novoosinovo külale antud õhulöögis said pihta elumajad ja puhkes tulekahju. Inimesed kannatada ei saanud.

Venemaa uued õhurünnakud Ukrainale

Vene vägi andis neljapäeval Ukrainale neli raketi- ja 57 õhulööki, teatas ööl vastu reedet Ukraina kindralstaap.

Rünnakutes kasutati kuute raketti ja 66 liugpommi, ütles kindralstaap.

Vene vägi kasutas Ukraina positsioonide vastu ka 729 drooni.

Biden teatas 2,4 miljardi dollarisest sõjalise abi paketist Ukrainale

USA president Joe Biden teatas neljapäeval Valges Majas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga kohtudes uuest 2,4 miljardi dollarisest sõjalise abi paketist Kiievile.

"Esiteks, me peame just praegu tugevdama Ukraina positsiooni lahinguväljal. Seetõttu teatan täna uhkusega uuest 2,4 miljardi dollari suurusest abipaketist julgeoleku valdkonnas," ütles Biden.

"Samuti andsin Pentagonile korralduse vabastada kõik Ukrainale julgeolekuabiks eraldatud rahalised vahendid perioodi lõpuks ehk kuni 20. jaanuarini," lisas Biden kohtumisel Zelenskõiga.

USA presidendi sõnul tugevdab see Ukraina positsiooni tulevastel läbirääkimistel.

Saksamaa kinnitas Bideni visiiti ja Ukraina liitlaste kohtumist

Berliin kinnitas reedel, et USA president Joe Biden sõidab 10.-12. oktoobril visiidile ja korraldab Saksamaal rahvusvahelise kohtumise Ukraina sõjalise toetuse arutamiseks.

Saksamaal on hea meel võõrustada Bidenit, kelle jaoks see on hüvastijätuvisiit enne novembrikuiseid presidendivalimisi, ütles kantsler Olaf Scholzi pressiesindaja Steffen Hebestreit.

"Võin kinnitada, et osana visiidist kutsutakse kokku Ukraina kaitse kontaktgrupi kohtumine," lisas ta.

Ukraina kohtumine toimub 12. oktoobril Frankfurti lähedal USA õhujõudude Ramsteini baasis ning peaks kokku tooma üle 50 Ukraina liitlase.

Eelmisest Ramsteini kohtumisest võttis osa ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes palus liitlastelt rohkem relvi Vene vägede pealetungi tõrjumiseks.

Hebestreit ei öelnud, kas Zelenski osaleb ka seekordselt kohtumisel.

Pressiesindaja lisas, et Bidenil on kavas kohtuda lisaks Scholzile ka Saksa presidendi Frank-Walter Steinmeieriga.

Zelenski: Ukraina ja USA jätkavad konsultatsioone uute sammude üle

Ukraina ja USA presidendi meeskonnad jätkavad konsultatsioone edasiste sammude üle, ütles Ukraina liider Volodõmõr Zelenski neljapäeval pärast seda, kui tutvustas oma Ühendriikide kolleegile Joe Bidenile Kiievi "võiduplaani".

Zelenskõi pressiteenistuse teatel arutasid presidendid "plaani diplomaatilisi, majanduslikke ja sõjalisi aspekte ning andsid oma meeskondadele korralduse pidada konsultatsioone järgmiste sammude üle".

Biden korraldab 12. oktoobril Saksamaal Ukraina kaitse kontaktgrupi liidrite kohtumise, edastas neljapäeval Valge Maja.

Trump lubas kohtuda Zelenskiga reedel New Yorgis

USA ekspresident Donald Trump teatas neljapäeval, et kohtub Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga reedel New Yorgis.

Vaid päev varem kritiseeris vabariiklaste presidendikandidaat Zelenskit, et too keeldub sõlmimast Venemaaga kokkulepet sõja lõpetamiseks.

"President Zelenski palus kohtumist minuga ja ma kohtun temaga homme hommikul kella 9.45 paiku Trump Toweris," teatas ta New Yorgis ajakirjanikele.

"On kahju, mis toimub Ukrainas. Nii palju surmasid, nii palju hävingut. See on kohutav," ütles ta.

Trump teatas oma otsusest mõni tund pärast seda, kui Zelenski kohtus Valges Majas USA riigipea Joe Bideni ja asepresident Kamala Harrisega, kes on vabariiklasest Trumpi vastaskandidaat novembris peetavatel presidendivalimistel.

"Ma ootan homset kohtumist temaga," ütles Trump.

Trump andis samas mõista, et ei ole rahul Zelenski hiljutiste kommentaaridega ajakirjas The New Yorker, milles Ukraina president ütles, et tema arvates ei tea Trump, kuidas sõda lõpetada.

Vastates pressikonverentsil ajakirjaniku küsimusele Zelenski kommentaari kohta, ütles Trump: "Ma arvan, et ma olen temaga erimeelt. Ta ei tunne mind."

"Ma arvan, et ma suudan sõlmida kokkuleppe" sõja lõpetamiseks, ütles Trump, korrates oma kauaaegset väidet, et ta teeb kiiresti lõpu täiemahulisele sõjale, mis algas 2022. aasta 24. veebruaril Vene väe tungimisega Ukrainasse.

Harris Zelenskile: minu toetus ukraina rahvale on vankumatu

USA Demokraatliku partei presidendikandidaat, asepresident Kamala Harris ütles neljapäeval Valges Majas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga kohtudes, et tema toetus Ukraina rahvale on vankumatu.

"Ukraina rahvas kaitseb vapralt oma kodusid ja oma kodumaad, oma vabadust ja oma demokraatiat brutaalse diktaatori vastu," ütles Harris Zelenskõile.

Harris kandideerib novembris peetavatel USA presidendivalimistel vabariiklaste kandidaadi, ekspresident Donald Trumpi vastu.

Trump süüdistas visiidi eel Zelenskõid keeldumises rahuleppest Moskvaga ja leidis, et Ameerika Ühendriigid ei peaks andma Kiievile miljardeid dollareid.

Samas kritiseeris Harris neid, kes pooldavad Ukraina järeleandmisi Moskvale Venemaa vallandatud sõjas, viidates oma rivaalile.

Harris ei nimetanud Trumpi nimepidi, vaid kritiseeris neid, kes "sunniksid Ukrainat loovutama suuri alasid oma suveräänsest territooriumist, kes nõuaksid, et Ukraina nõustuks neutraalsusega".

"Need ettepanekud on samasugused kui (Vene režiimi juhi Vladimir) Putini omad. Olgem selged, need ei ole ettepanekud rahuks. Selle asemel on need ettepanekud allaandmiseks."

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 649 170 (võrdlus eelmise päevaga +1370);

- tankid 8846 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 17 396 (+48);

- suurtükisüsteemid 18 678 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1199 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 961 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 031 (+85);

- tiibraketid 2608 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 411 (+58);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3192 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.