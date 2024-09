ERR New Yorgis: julgeolekunõukogu võttis fookusesse sõja Ukrainas

New Yorgis ÜRO julgeolekunõukogu istungil oli fookuses sõda Ukrainas. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul peab maailma üldsus Venemaad rahuleppele sundima.

Veel enne, kui arutelu alata jõudis, avaldas Venemaa suursaadik ÜRO juures Vassili Nebenzia protesti, väites, et ürituse näol on tegu Ukraina ja tema liitlaste rünnakuga Venemaa vastu.

Julgeolenõukogus võeti protest teadmiseks, kuid jätkati Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnavõtuga, kes toonitas, et Venemaa ja Ukraina sõda ei saa lahendada üksnes kõnelustega.

"Putin on rikkunud nii paljusid rahvusvahelisi norme ja reegleid, et ta ei peatu ise. Venemaad saab ainult sundida rahule," ütles Zelenski.

USA välisminister Antony Blinken rääkis kindlas kõneviisis Iraanist, Põhja-Koreast, aga ka Hiinast kui riikidest, mis aitavad kaasa Venemaa sõjamasina tööshoidmisele.

"Põhja-Korea ja Iraan ei ole ainsad, kes Venemaad aitavad ja tagant õhutavad. Selle nõukogu liige Hiina on tööpinkide ja mikroelektroonika ja teiste asjade esitarnija, mida Venemaa kasutab oma sõjamasina taastamiseks, varustamiseks ja tugevdamiseks ning oma brutaalse agressiooni jätkamiseks," ütles Blinekn.

Eesti Vabariigi president Alar Karis rõhutas julgeolekunõukoguga samal ajal aset leidnud riigikõnes, et tegemist on must-valge olukorraga, kus Venemaa on agressor ning Ukraina oma vabadust kaitsev ohver.

"Me ei kutsu Venemaad kohvile. Me kutsume neid vastu võtma president Zelenski kümnepunktilist rahuplaani, millel on laialdane rahvusvaheline toetus," ütles Karis.

Tõenäoliselt kujuneb nii Julgeolekunõukogu arutelu kui ka kolmapäevane Zelenski riigikõne eelmänguks neljapäevale, mil Ukraina riigipea kohtub Valges Majas Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideniga.