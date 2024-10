Narva linnavõim püüab kaugkütte hinnatõusu edasi lükata

Narva kaugkütte hind oli Eesti odavaim, enne kui linna maagaasiga kütma hakati. Varem Narvat soojaga varustanud Balti elektrijaam seisab juba pikemat aega, sest põlevkivielektril on vähe lootust turule pääseda.

"Kui Balti elektrijaam ainult üks päev töötab, siis see üks päev seda kogu valemit ei muuda. Hetkel on plaan A, et meie gaasijaam, mis asub Balti elektrijaama territooriumil, tagab narvakatele selleks talveks sooja. Sooja hinna ümber käib meil läbirääkimine," rääkis AS Enefit Power juhatuse liige Lauri Karp.

Gaasiga kütmine on keskkonnasäästlik tegevus, kuid tarbija jaoks kallis. Mullu tõusis kütte hind Narvas üle 80 protsendi ja praegu menetleb konkurentsiamet uut hinnatõusutaotlust, mis viiks Narva küttehinna Eesti kalleimate sekka.

Narva linnavalitsus suhtleb konkurentsiameti ja ministeeriumidega, et hinnatõusu edasi lükata.

"Ma loodan, et me suudame nii minna, et see aasta kindlasti ei tõuse sooja hind, aga kuidas tulevikus edasi hakkab minema, selleks on mitu varianti, kas tõmmata uued torud, kas panna Balti elektrijaam uuesti tööle, mitu-mitu varianti on üleval," sõnas Narva linnapea Jaan Toots.

Balti elektrijaama talv läbi töös hoidmine on tänastes turuoludes ülikeeruline. Lihtsamana näib Narva sidumine 20 kilomeetri kaugusel paikneva Auvere elektrijaamaga, kus soojust ülegi jääb.

"Elektri tootmisel eraldub soojus ja praegu see soojus lastakse vette. Nii et seda soojust on nii palju, mis meie tarbimise kõik ära rahuldab," ütles Toots.

Küttetrassi rajamine Narvast Auvereni maksab üle 20 miljoni euro, kuid linnavõimu hinnangul lahendaks see Narva küttehinnaprobleemi lähimaks 11 aastaks, kuni põlevkivielektrit Auveres veel toota saab.