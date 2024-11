Enefit Power käivitab põlevkivijaama, et Narvat kaugkütte hinnatõusust säästa

Enefit Power kavandab eeloleval talvel Balti elektrijaama taaskäivitamist, et Narva elanikke kaugkütte hinnatõusust säästa. Tegemist on ajutise lahendusega, sest jaama tööressurss on piiratud.

Narva kaugkütte hind hakkas hoogsalt kerkima pärast seda, kui 50 000 elanikuga linna gaasiga kütma hakati. Mullu tõusis kütte hind narvakatele rohkem kui 80 protsenti. Uus 1,5-kordne hinnatõus rakendub 1. detsembrist ja Narvast saab Eesti kalleima kaugküttega linn.

Hinnatõusu ohjeldamiseks lubab Enefit Power sel talvel Balti elektrijaama taaskäivitada.

"Me paneme Balti elektrijaama tööle ainult piiratud kuudeks ehk talvekuudeks, kus me eeldame, et elektri hind toetab kogu seda soojatootmist. Elektri hind peab olema vähemalt 100 kuni 110 eurot megavatt-tunni kohta. Me ei vaata ainult ühte päeva, me vaatame kogu perioodi ja meie otsusel on kindlasti kolme kuu perspektiiv," selgitas Enefit Poweri juht Lauri Karp.

Põlevkivijaama taaskäivitamist pooldab ka kliimaministeerium.

"Kui nad saavad oma elektri elektriturul müüa ja jääksoojusest selle hinna, mis konkurentsiamet on kooskõlastanud, siis on see lahendus võimalik," ütles ministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga.

Balti elektrijaama tööshoidmist piirab põlevkivijaama konkurentsivõime elektriturul ja piiratud tööressurss. Jaama kapitaalremondini on jäänud veidi üle 2000 töötunni, nii et kogu talve see töötada ei saa ja kallist gaasikütet peab Narva ka sel talvel kasutama.

"Ja nüüd kõik oleneb sellest, kui palju me peame kasutama seda gaasisoojust. See on pauk meie elanikele ja kõigile, ka meie ettevõtetele. Ma arvan, et see gaasi pealt saadav jääb umbes poolteist kuud. See on väga valus meile kõigile," ütles Narva linnapea Jaan Toots.

Enefit Poweri hinnangul peaks Balti elektrijaama töös hoidma ka eelolevatel talvedel, kuni Narvale uut küttelahendust otsitakse. Säästlikuma kaugküttejaama võiks Narva linn saada kõige varem alles kolme või nelja aasta pärast.