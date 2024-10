Hakkepuidu odavnemine jätab kaugkütte hinna mullusega sarnasele tasemele

Suuremad soojatootjad ennustavad, et kaugkütte hind jääb sel kütteperioodil enam-vähem eelmise aasta tasemele või kohati isegi veidi madalamaks. Selle põhjus on kütuse, eeskätt hakkepuidu odavnemine, mida aga taandab keskkonnatasude tõus.

Eesti suurimad toasooja müüjad Utilitas ja Adven kinnitavad, et kütte hind eeloleval talvel mullusega võrreldes ei tõuse.

"Kaugkütte hinnad meie küttepiirkondades on igal pool pluss-miinus viie protsendi piires ja Tallinn alustab küttehooaega miinus viie protsendiga võrreldes eelmise aastaga," ütles Utilitase kaugkütte ettevõtete juht Robert Kitt.

"Peamised mõjurid miinuspoolele on see, et on kütused veidi langenud – puiduhake. Gaas on samas väikeses tõusutrendis, aga samas üldine kulubaas ja hinnatase taandavad üksteist ära, nii et enam-vähem samade hindadega jätkame, kus eelmine kütteperiood lõpetasime," lisas ta.

"Advenis kaugküttehinnad suures plaanis jäävad samaks, mis eelmise kütteperioodi lõpus. Ehk väikesed langused on meil Narva-Jõesuus, Rakveres ja Adaveres, umbes viieprotsendiline langus peamiselt kütusehindade langusest tulenevalt," rääkis Adveni kliendihalduse ja äriarenduse valdkonna juht Raivo Meslas.

"Väike hinnatõus on meil Haabneemes, kus pidime investeerima suitsugaaside puhastamise seadmesse, mille tulemusel on õhk Haabneemes puhtam, seal on umbes kolmeprotsendiline kasv," lisas ta.

Robert Kiti sõnul võiks toasooja hinna ootamatult üles kergitada kütuste, eeskätt puiduhakke ja gaasi hinnatõus, kuid praegu seda paista ei ole.

"Gaasi hind on aasta algusest vaikselt üles kerinud. Sõltub ka talvest – mida soojem talv, seda madalamaks hind jääb. Mida külmem, seda suurem on gaasi hinna mõju ülespoole," ütles ta.

"Hetkel on gaasi turuhinnad veidi madalamad kui eelmisel aastal samal ajal. Läbi talve eelmisel aastal gaasi hinnad langesid, sel aastal võib-olla teevad sama ehk langevad. Kindlasti ei saa selle peale päris kindel olla, aga ma arvan, et selline ootus, et kui midagi erakorralist turul ei ole, siis ma arvan, et kevadeks võiks hinnad olla pigem madalamad kui kõrgemad," rääkis Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.