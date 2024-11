Urmas Kärk: asulate kaugküte vajab ellujäämiseks lisainvesteeringuid

Kaugküte on ja jääb Eesti linnades ning asulates peamiseks kütteallikaks. See on keskkonnasõbralik ja efektiivne viis soojuse tootmiseks ning jaotamiseks. Kuid nagu iga infrastruktuur, vajab ka kaugküttevõrk pidevat hooldust ja uuendamist.

Eesti kaugküttesüsteem on juba teinud läbi märkimisväärse arengu. Viimase kümne aasta jooksul on toimunud ulatuslik üleminek taastuvenergiale ning võrgud on muutunud märgatavalt efektiivsemaks. NR Energy on oma tegevuspiirkondades investeerinud miljoneid eurosid katlamajade moderniseerimisse ja võrkude uuendamisse. Ometi seisame praegu väljakutsete ees, mis nõuavad veelgi märkimisväärsemaid investeeringuid. Põhjusi selleks on mitu.

Esiteks, vananenud infrastruktuur. Paljudes Eesti piirkondades on kaugküttetorustik endiselt pärit nõukogude ajast. Need torud on energiakadudega ning vajavad hädasti väljavahetamist. Kaasaegsed eelisoleeritud torud võimaldavad vähendada soojuskadu kuni 75 protsenti.

Teiseks, uuenevad keskkonnanõuded. Euroopa Liidu kliimaeesmärgid ning keskkonnanõuded muutuvad järjest rangemaks. See tähendab vajadust investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja lahendustesse, mis võimaldavad vähendada CO 2 jalajälge.

Kolmandaks on oluline tagada varustuskindlus. Kliimamuutused toovad kaasa ekstreemsemaid ilmastikuolusid. See tähendab, et süsteemid peavad olema vastupidavamad ja paindlikumad. Varustuskindluse tagamine nõuab täiendavaid investeeringuid varusüsteemidesse ja võrgu automatiseerimisse.

Meie kogemus näitab, et investeeringud tasuvad end ära läbi väiksemate kadude ja efektiivsema töö. Näiteks oleme oma võrkudes suutnud vähendada soojuskadusid keskmiselt 20 protsendi võrra. Kaasaegne kaugküttesüsteem vajab nutikaid lahendusi. Tark mõõtmine, automaatne seadistamine ja reaalajas monitooring võimaldavad märkimisväärselt tõsta süsteemi efektiivsust.

Jõujaamade ja kaugkütte ühing on hinnanud, et järgmise kümne aasta jooksul vajab Eesti kaugküttesektori taristu vähemalt 400 miljoni euro suurust investeeringut. See arv võib tunduda suur, kuid tuleb arvestada, et tegemist on pikaajalise investeeringuga, mis tagab stabiilse ja usaldusväärse soojusvarustuse, väiksemad süsteemikaod ja efektiivsema töö, keskkonnasäästlikuma tootmise ja võimaluse integreerida uusi tehnoloogiaid.

Investeeringute edasilükkamine tähendaks pikas perspektiivis suuremaid kulusid ning võimalikke probleeme varustuskindlusega. Seega on oluline leida tasakaal taskukohase hinna ja vajalike investeeringute vahel. See nõuab kaugkütteettevõtete, kohalike omavalitsuste, riigi ja tarbijate tihedat koostööd.

Oluline tegur investeerimisvõimekuse tagamisel on viia kaugkütte hind vastavusse võrgu vajadustega. Soojuse piirhinna tõstmine vajalik, et katta kasvanud sisendkulud, tagada pikaajaline soojuse tootmise jätkusuutlikkus ning vastata tehnilistele ja keskkonnaeesmärkidele, hoides samal ajal teenuse stabiilsust ja kättesaadavust tarbijatele.