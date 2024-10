Euroopa Keskpank võib intressimäärasid langetada juba oktoobris

Euroala hinnatõus on aeglustunud oodatust kiiremini ja see omakorda tähendab, et laenuintressid võivad varsti veelgi langeda.

Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat avaldas teisipäeval, et euroala inflatsioon oli septembris 1,8 protsenti. See on allpool Euroopa Keskpanga kahe protsendi eesmärki. Eestis on hinnatõus endiselt tunduvalt kiirem kui euroalas keskmiselt – kiirhinnangu järgi 3,2 protsenti.

Kuna Euroopas on inflatsioon aeglustumas, langetas Euroopa keskpank septembris intressimäärasid. Analüütikud uskusid, et järgmine kärbe tuleb detsembris, kuid värske statistika valguses tuleb see otsus ilmselt varem.

"Praegu on turgude ootus tõusnud väga kõrgele selle koha pealt, et Euroopa Keskpank võib juba oktoobris intressimäärasid langetada. Siiani on olnud ootus, et järgmine Euroopa Keskpanga intressimäärade langetus on detsembris," märkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.