Tsahkna: riik sekkub majandusse tingimusi luues

Välisminister ja erakonna Eesti 200 endine esimees Margus Tsahkna ütles ETV saates "Esimene stuudio", et siseministri ja sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa jutt vaba turu mitte toimimisest ja riigi sekkumisest majandusse on suunatud oma valijatele. Tsahkna sõnul riik sekkub majandusse küll, aga selleks tingimusi luues.

"Meil on majanduskabinet julgeolekukabineti kõrval iga teine nädal. Ja me juba oleme otsustanud ära mitmed olulised meetmed, nagu näiteks suurinvestorite meede, kiiremad planeeringud, nüüd tuleb tööjõureform. Lisaks CO kvootide raha kasutamine. See tähendab seda, et riik küll sekkub majandusse, aga tingimusi luues," ütles Tsahkna.

"Ma saan aru tema (Läänemetsa - toim.) murest ka, et kuna tal hetkel nii hästi ei lähe kui võib-olla kuu aega tagasi ja ta on tegelikult sattunud ju väga parempoolse majanduspoliitikaga valitsusse, siis ta peab midagi oma valijatele ju rääkima. Eks ta peab ju rääkima oma valijatega teises keeles," kommenteeris Tsahkna.

"Ja eks see vaidlus siin ongi, et kas me hakkame riigikapitalismi ellu viima. Riigikapitalism on see, kui riik hakkab tegelikult näiteks natsionaliseerima ettevõtteid ja tegelikult hakkab ettevõtlusega ise tegelema. Seda plaani meil ei ole," rõhutas Tsahkna.

Tsahkna sõnas, et Läänemetsaga ei ole valitsuses majandusteemadel sisulisi vaidlusi olnud.

Tsahkna: Eesti ei ole välispoliitilist kurssi muutnud

Rääkides Eesti välispoliitilisest kursist Lähis-Idas, ütles Margus Tsahkna, et Eesti ei ole oma kurssi muutnud.

"Täna valitsuse kabinetis minu palvel me võtsime tükkideks lahti selle poliitika, mida Eesti vabariik on teinud välispoliitilises võtmes. Me ei ole oma kurssi muutnud absoluutselt. Küll aga need valikud muutuvad järjest keerulisemaks. Ja nüüd kui me räägime konkreetselt viimasest resolutsioonist, siis küsimus ei olnud mitte poole võtmises, kas siis Iisraeli poolt või Palestiina või Hamasi võiu Hezbollah, mis on terroriorganisatsioonid. Vaid see konkreetne resolutsioon oli seotud ÜRO rahvusvahelise kohtu otsusele hinnangu andmisega. Rahvusvaheline kohus ja rahvusvaheline kriminaalkohus on meie jaoks eksistentsiaalsed organisatsioonid ja seal ei olnud meil mingit muud varianti. Mida me väga selgelt välja ütleme? Hamas, Hezbollah – terroriorganisatsioonid. Iisraelil on õigus ennast kaitsta, vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja me toetame seda, väga selgelt," rääkis Tsahkna.

"Nii, et meie ei ole oma poliitikat muutnud. Ja ma ütlen ka televaatajatele hästi rahulikult, ükspuha, mida ütlevad Eesti nii-öelda eksperdid, et meie suhted Ameerika Ühendriikidega on väga head. Meie suhted meie liitlastega on väga head. Ja meist peetakse lugu seetõttu, et me ajame väga selget poliitikat, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel," lausus Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et Palestiinat riigina tunnustama ei ole valitsus veel valmis ega valmista seda ka ette. "Sinna on väga pikk tee ja need on hoopis teised arutelud," lausus Tsahkna.