Läänemeelne Gruusia president on parlamendivalimiste eel optimistlik

Gruusias peetakse 26. oktoobril parlamendivalimised, kus võimulolev Gruusia Unistuse partei on vastamisi läänemeelse opositsiooniga.

Vaatlejate sõnul otsustavad valimised Gruusia tulevikusuuna ning riik langetab otsuse Venemaa või Euroopa Liidu kasuks.

Euroopameelne, kuid piiratud poliitilise võimuga president Zurabišvili on valimiste eel optimistlik.

"Meil on kvaasireferendum valikuga, kas liituda Euroopaga või naasta tagasi ebakindlasse Vene minevikku," ütles Zurabišvili AFP-le antud intervjuus.

Ta nimetas eelolevaid valimisi eksistentsialistlikeks, kuid ütles, et on üsna optimistlik ja loodab, et Gruusia valib selgelt Euroopa Liidule suunatud positsiooni.

"Ma olen üsna optimistlik, et Gruusia elanikkond, mis on olnud viimased kolmkümmend aastat 80-protsendiliselt Euroopa poolt olnud, ei ütle nüüd äkki oma positsioonist lahti," sõnas Zurabišvili.

Valitsuspartei Gruusia Unistus, mida juhib miljardär Bidzina Ivanišvili, loodab saada parlamendis absoluutset enamust, mis võimaldaks läänemeelsed parteid põhiseadusega keelata.

Gruusia Unistus tuli 2012. aastal võimule liberaalse läänemeelse platvormiga, kuid viimase kahe aasta jooksul on nad muutunud üha läänevastasemaks ja mitteliberaalsemaks.

Brüssel on Gruusiat korduvalt hoiatanud, et sellise poliitikaga kaugeneb ta Euroopa Liiduga ühinemisest.

Zurabišvili ütles, et kui valitsuspartei võidab valimised, eemaldub Gruusia demokraatiast ja liigub tagasi mineviku suunas, millest pääsemiseks on nii palju vaeva nähtud. "See on minevik, kus Gruusial ei ole enam täit suveräänsust ega iseseisvust," ütles president.

President on aga veendunud, et rahvas pooldab endiselt Gruusia EL-iga liitumist. "Nad on täpselt sama euroopameelsed kui eile ja üleeile," ütles ta.

Neljapäeval allkirjastas Gruusia parlamendi spiiker LGBTQ õigusi piiravat seaduse, millele president oli keeldunud alla kirjutamast.

Valitsuspartei kinnitab, et toetab endiselt EL-i ja NATO-ga liitumist, mis on kirjas ka riigi põhiseaduses ja mida toetab üle 80 protsenti elanikkonnast.

Gruusia Unistus süüdistab opositsiooni, et too püüab teha Gruusiast Moskva vaenlast, mis võib erakonna sõnul viia Ukraina kõrval teise rinde avamiseni.

Ivanišvili on Gruusia Unistuse asutamisest saadik juhtinud erakonda tagaplaanilt, olles vaid lühikest aega peaminister.

President Zurabišvili, kes kohtus Pariisis ka president Emmanuel Macroniga, kurtis usutluses, et Gruusia võimud on ta otsustamisest täiesti välja tõrjunud. "Ma olen valitsevast ringist, täitevvõimust täiesti ära lõigatud," ütles ta.

"Valitsuse tõrjumine mind ülemäära ei häiri, sest valitsus on muutunud nii ilmselt Venemaa-meelseks ja Euroopa-vastaseks," lisas president. "Täna on minu jaoks oluline, et ma olen rahva Euroopa hääl ja see on äärmiselt tähtis missioon."