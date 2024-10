Nädalavahetus tuleb soe, kuid kohatise vihmaga

Ööl vastu laupäeva on suurema sajuta, mitmel pool on udune ja õhutemperatuur langeb paiguti kraad alla nulli. Päeval sajab kohati veidi vihma ja õhusoe tõuseb mitmel pool pisut üle 10 kraadi.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Mitmel pool on udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul puhub läänekaare, saartel ka põhjakaare tuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommikul võib kohati sadada nõrka vihma, on veel ka udu. Tuul puhub läänekaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 0 kuni +7, rannikul kuni 12 kraadi.

Päeval sajab kohati vähest hoovihma ning suurem sajuvõimalus on põhjarannikul. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Ka pühapäeval sajab vaid üksikutes kohtades hoovihma, öösel on sooja 1 kuni 7, rannikul 12, päeval kuni 15 kraadi.

Uus nädal algab sarnase ilmaga, nõrka vihma sajab vaid kohati ning keskmine õhusoe öösel ja päeval on sama, mis pühapäeval – öösel 4, päeval 13 kraadi.

Teisipäev tuleb pisut jahedam ning paiguti sajab hoovihma, õhtul rohkem just saartel. Kolmapäev tuleb pisut soojem, kuid samuti vihmane.