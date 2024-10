Leedu ostab kolmanda õhutõrjesüsteemi NASAMS

"Õhutõrje on mitte ainult Leedus, vaid kogu alliansis kriitilise tähtsusega võime," ütles minister reedel antud pressikonverentsil.

Tema sõnul allkirjastati leping Norra tootjafirmaga neljapäeval ning algselt alles 2031. aastaks kavandatud ostu ettepoole toomist võimaldas kaitserahastuse suurendamine.

"See on vaenlase tiibrakettide, helikopterite, lennukite ja muude sarnaste õhuobjektide hävitamiseks loodud süsteem," ütles Kasčiūnas.

See on kolmas NASAMS-süsteem, mille Leedu omandab. Ministri sõnul algab selle tarne Leetu 2028. aasta teises kvartalis.

"Sama aasta lõpuks on kogu patarei Leedus," ütles Kasčiūnas.

Esimene NASAMS-i patarei on juba Leedus, teise tarne algab 2026. aasta esimeses kvartalis ja see jõuab täielikult kohale 2027. aastaks.

"Tuleb rõhutada, et NASAMS töötab edukalt Ukrainas, seda on testitud Ukraina sõja tingimustes ja selle tabavusprotsent on üle 90", ütles Kasčiūnas.

Leedu armee major Laurynas Ivanauskas ütles, et üks NASAMS-i patarei suudab katta keskmise suurusega linna. "Milliseid keskusi kaetakse, on taktikalise ja operatiivplaneerimise küsimus," sõnas ta.

NASAMS-i omadused Autor/allikas: Leedu kaitseministeerium

Sel nädalal allkirjastas Leedu ka umbes 130 miljoni euro suuruse lepingu lühimaa õhutõrjesüsteemi RBS70 NG (MSHORAD) soetamiseks.

"Selle eesmärk on tagada mobiilse maaväe, rajatiste, ala ja kriitilise taristu kaitse õhust tulevate ohtude eest. Süsteemi eeliseks on selle liikuvus ja vastupidavus elektromagnetilistele häiretele," ütles Kasčiūnas.

Juulis sõlmis Leedu 147 miljoni euro suuruse lepingu süsteemide MSHORAD ostmiseks.

Kasčiūnas ütles, et süsteemid, mille kohta suvel leping sõlmiti, jõuavad Leetu aastatel 2025-2027.

Süsteemid, mille tarnelepingud sel nädalal sõlmiti, hakkavad Leetu saabuma 2026. aastal ning Leedu relvajõud saavad need täismahus kätte 2029. aastaks.

MSHORAD paigaldatakse soomustatud maastikusõidukitele JLTV.

Leedu plaanib koos Poolaga osta ka mobiilseid lähimaa õhutõrjesüsteeme Piorun, mille jaoks eraldati tänavu Kasčiūnase sõnul 10 miljonit eurot.