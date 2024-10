Perearstid on skeptilised apteekrite õiguste laiendamise osas

Sotsiaalministeerium tahab anda apteekritele uusi ja seni perearstide pärusmaaks olnud õigusi. Muudatusi põhjendatakse sellega, et apteek on tihti inimese jaoks mugavas asukohas ja on enamasti avatud ka õhtuti tööpäevajärgsel ajal ning nädalavahetustel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et on väga oluline natukene ka apteekrit uue rollina vaadata. Mida rohkem me toome ta eemale sellisest klassikalistes ravimiväljastamise või ravimi müügi tegevusest igasugustesse rohkem tervishoiuteenuse osutamisega seotud tegevustesse, siis tegelikult apteekri põhimõte ja roll hakkab muutuma. See on pikk plaan, need on esimesed sammud, aga see on suur visioon, mida me tahaksime tulevikus näha, et apteeker oleks rohkemat kui ainult ravimi müüja," ütles sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Laura Viidik.

Nii võiksid seaduse väljatöötamiskavatsuse kohaselt hakata apteekrid edaspidi tegema täiskasvanutele gripisüste, nõustama suitsetajaid tubakast loobumisel, aitama sõeluuringute läbi viimisel, aga pikemas perspektiivis võiksid apteekrid saada ka teatud juhtudel õiguse retsepte pikendada. Perearstid suhtuvad uuendustesse skeptiliselt ja nende töökoormust vähendaks plaanitav muudatus marginaalselt.

"Väga palju me oleme ühildanud neidsamu vaktsineerimisi nii laste kui ka täiskasvanute puhul mingite muude tervisekontrollidega ja ülevaatega. Aga kui see inimene läheb õhtul ühte kolmest kaubanduskeskuse apteegist, siis ma kardan, et seal ei ole legaalset ega ka füüsilist võimekust sellist ülevaadet teha. Ja panna seesama üks vaktsineerimine inimese tervise tervikkonteksti," ütles perearst Le Vallikivi.

Eestis kehtib seni põhimõte, et ravimi väljakirjutaja ei tohi seda müüa, aga näiteks tubakast loobumise nõustamise korral võib Vallikivi sõnul apteekril tekkida huvi soovitada mitmeid müügil olevaid tooteid, mille tõhusus võib olla kahtlane.

Proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane rõhutas, et sellisel olukorras on kasutusel vastavad juhendid, kuidas nõustamist läbi viia. "Esmane soovitus ei ole üldse soovitada seda asendusravi, mis on nikotiini asendusravi preparaadid, vaid motiveerida seda inimest üldse mõtlema sellest loobumisele," rääkis Rootslane.

Laura Viidik sotsiaalministeeriumist möönab, et teatud müügitegevuse surve apteekritele lisaõiguste andmisega kaasneb.

Ega lõpuni välistada mitte ühtegi tegevust ei saa, aga me ise leiame, et kui meil on ette antud raamistik, siis on meil ka võimalus seda kontrollida ja neid riske nii planeerimise käigus kui ka järelevalve käigus maandada," sõnas Viidik.