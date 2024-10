Motokoolitaja: meie mootorratturid ei oska korralikult pidurdada

Motokoolitaja Aldis Aluse hinnangul on viimasel ajal mootorratturitega sagenenud raskete õnnetuste üheks põhjuseks see, et mootorratturid ei oska väga tihti korralikult pidurdada.

Alus rääkis "Terevisioonis", et peamiselt juhtuvad õnnetused mootorratastega sellepärast, et sõidetakse liiga kiirelt ja kontrollimatult.

"Alati ei juhtu, tavaliselt ei juhtu, aga kui juhtub, siis on tulemus kurb ja lõppeb surmaga," rääkis Alus.

Ka 50 km/h või ka 30 km/h võib motokoolitaja sõnul olla kohati liiga suur kiirus, sest meie mootorratturid ei oska väga tihti korralikult pidurdada ja see on õnnetuste põhjus.

"Ta võib küll pidurdada, aga ta teeb seda valesti. Teine moment on, et ta ei julgegi pidurdada."

Aluse sõnul on just sõidutehnika see, mida tasub õppida ja harjutada. Ta tõi näite, et eksamil on harjutus, et sõites 50 km/h, pead saama pidama 16 meetriga.

"Aga juba esimesel pidurdamise harjutamise tunnil võiks osaleja saama pidama 8-9 meetriga. Ehk vahe selles, mida nõutakse, aga mida võiks saavutada, on kahekordne."

Alus ütles, et mootorrattaga õnnetuste mittesattumiseks tuleb täita kaks tingimust - kasutada õiget kiirust ja teisalt õiget sõidutehnikat.

"Kui kiirus on õige, aga pidurdad valesti, siis sa kukud. Kui pidurdad õigesti, aga kiirus on liiga suur, siis sõidad otsa," näitlikustas ta.

Üheks õnnetuste põhjuseks on ka see, et mootorratturid pole liikluses väga nähtavad.

"Ka see on mootorratturi enda teha, et teda nähtaks. Nii riietus, aga ka paiknemine ja kiirenduse valik. Kui teed möödasõidu manöövrit, siis pead hindama, kas autod näevad sind ja saavad aru, mida sa teed."

Alus tõi välja, et igal aastal võetakse transpordiametis vastu 3000 uut lubade omanikku, mis teeb 10 aastaga 30 000 tuhat uut mootorratturit.

"Isegi kui pooled neist ei sõida, on ka 15 000 päris palju. Jah, õnnetuste arv on jäänud laias laastus samaks, aga raskete õnnetuste arv on kasvanud. Mootorratturitel on endil ütlemine, et tihend lenksu ja sadula vahel määrab kiiruse," sõnas Aldis Alus.