Kusti Salm liitub ka Milrem Roboticsi nõukoguga

"Kusti Salm on üks Euroopa tunnustatumaid kaitseeksperte. Ta on oma karjääri jooksul olnud Eesti kaitsevalmiduse tõstmise, Euroopa Liidu kaitsealgatuste ning nüüdseks ka Euroopa ühe lootustandvama kaitseidu eestvedajaks," ütles Milrem Roboticsi asutaja ja aktsionär Kuldar Väärsi Salmi värbamise põhjenduseks.

Salm ise nimetas Milrem Roboticsit Euroopa kaitsetehnoloogiaareeni tõeliseks pioneeriks, kuna ettevõte investeeris lahinguvälja moderniseerimisse tunduvalt varem, kui see muutus igapäevaseks.

Milrem Robotics on robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja ning süsteemiintegraator, mil on kontorid Eestis, Soomes, Rootsis, Hollandis, Poolas, USA-s ja Araabia Ühendemiraatides. Ettevõte on tuntud mehitamata lahingusüsteemide THeMIS ja Type-X ning autonoomiakomplekti MIFIK poolest.

Nii ettevõttes Frankenburg Technologies kui ka Milrem Roboticsis tegutseb ka suvel kaitseväe juhataja ametist lahkunud Martin Herem.