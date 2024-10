Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste kasv püsib kiire

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva Õhtulehe Kirjastuse digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kolm protsenti, ulatudes 26 127 tellimuseni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17 protsenti, ulatudes 7534 tellimuseni.

Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 32 protsenti. Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34 protsenti.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et digitellimuste arv jätkas jõudsat kasvu: "Suurima tellijate arvuga Eesti tütarettevõte Delfi Meedia kasvatas tellijate arvu 14 protsenti ja omas septembri lõpu seisuga üle 112 500 digitellija."

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul.

"Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani," ütles Rüütsalu.

