Ekspress Grupi digitellimused kasvasid aastaga 12 protsenti

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu hinnangul on 12-protsendiline digitellimuste kasv hea, arvestades keerulist seisu majanduses.

"Esimese kvartali väikene langus on ootuspärane, peegeldades peamiselt aastalõpu kampaaniate lõppemise mõju," selgitas Rüütsalu.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja hulka ajakirju kirjastava AS-i Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kümme protsenti, ulatudes 112 751-ni.

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üheksa protsenti, ulatudes 24 009 tellimuseni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga viis protsenti, ulatudes 7219 tellimuseni.

Lätis kasvas Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 30 protsenti, ulatudes 32 918-ni. Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17 protsenti, ulatudes 47 341-ni.

Leedu meediaportaali Lrytas digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 38 protsenti, ulatudes 12 034-ni.

Rüütsalu sõnul on ka Lätis ja Leedus digitellimused populaarsemaks muutumas ning jõuavad väikese viitega Eestile järele. Lätis kasvasid digitellimused aastaga 30 protsenti ja Leedus 17 protsenti.

"Eesti turul mõjutas tänavu esimeses kvartalis Delfi Meedia ja Õhtulehe tulemusi ka mõnede äriklientide lepingute lõppemine. Kuna meie tellijabaas on igal aastal kasvanud, siis on loomulik, et periooditi võib esineda ka väiksemaid korrektsioone ja kõikumisi," lisas Rüütsalu.

Mari-Liis Rüütsalu sõnul töötab ettevõte sihikindlalt kõigil turgudel, et laiendada digitellijate hulka.

"Eriti just Lätis ja Leedus, kus näeme jätkuvalt suurt potentsiaali. Oleme teel oma pikaajalise eesmärgi suunas pakkuda 2026. aasta lõpuks digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale Baltimaades."

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.