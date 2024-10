Albaanias valmisid vastuolulised Itaalia põgenikelaagrid

"Kõik on valmis migrantide vastuvõtmiseks. Tänase seisuga on kõik struktuurid töökorras," ütles suursaadik Fabrizio Bucci kaht põgenikekeskust külastades AFP-le.

Inimõiguslased on aga Itaalia peaministri Giorgia Meloni ja tema Albaania ametivenna Edi Rama novembris allkirjastatud lepet teravalt kritiseerinud, öeldes, et see on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik ja Albaania ei suuda tagada migrantidele piisavat kaitset.

Migrandid, keda peetakse kõige haavatavamaks, nende seas naised ja lapsed, viiakse plaani kohaselt Itaaliasse, samas kui ülejäänud saadetakse keskusesse Albaania Shengjini sadamalinnas.

Kui nad seal on arvele võetud, viiakse nad edasi endisesse sõjaväebaasi rajatud laagrisse Gjaderis, kus ootavad oma asüülitaotluste menetlemist.

Istungeid asüülitaotluste üle viivad Albaanias läbi umbes kümme Itaalia kohtunikku, vahendas Itaalia meedia.

"Laagrites töötab umbes 300 Itaalia sõdurit, arsti ja kohtunikku," ütles suursaadik.

Itaalia ja Ungari on teinud ettepaneku laiendada sarnast põhimõtet tervele EL-ile ning rajada bloki välispiirile "keskused" hoidmaks inimesi, kellel pole õigust Euroopas viibida, kuni korraldatakse nende väljasaatmine.

Ettepanekut võidakse arutada tuleval nädalal Euroopa Liidu tippkohtumisel Brüsselis.