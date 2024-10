Esimesed Albaania põgenikelaagrisse viidud migrandid saadeti Itaaliasse tagasi

Rooma kohtus reedel langetatud otsus on komistuskiviks Itaalia ja Albaania viieaastasele kokkuleppele, millega Tirana on lubanud võtta kuus vastu kuni 3000 migranti, kelle Itaalia rannikuvalve on merelt üles korjanud.

Keskustes ootavad nad otsust varjupaigataotluse rahuldamise kohta või kodumaale tagasi saatmist.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni on kiitnud seda kui uut mudelit illegaalse immigratsiooniga toimetulekuks.

Rooma kohus lükkas 12 migrandi kinnipidamise otsuse tagasi, väites, et neid ei saa kodumaale Egiptusesse ja Bangladeshi tagasi saata, sest kohtu hinnangul ei ole neil seal ohutu.

Migrandid võeti peale Shëngjini sadamast, mis asub pealinnast Tiranast 66 kilomeetrit loodes.

Keskuste töötajad on neli sel nädalal saabunud migranti juba tagasi lükanud, kahe tervislikku seisundit peeti kehvaks ja kaks osutusid alaealisteks.

Iga migrandi kinnipidamise peavad Itaalia seaduste alusel üle vaatama spetsiaalsed rändekohtud.

Meloni ei olnud kohtu otsusega rahul, tema sõnul tähendaks Egiptuse ja Bangledeshi ebaturvaliseks liigitamine, et pea kõik migrandid praagitakse Albaania programmist välja.

Siseminister Matteo Piantedosi ütles, et valitsus kaebab kohtuotsuse edasi.

Itaalia on lubanud võtta vastu need migrandid, kelle varjupaigataotlus rahuldatakse, teised aga saadetakse otse Albaaniast kodumaale tagasi.