Tuntud aktivist süüdistab Kamala Harrist plagiaadis

USA presidendivalimisteni on jäänud vaid kolm nädalat ja konservatiivne aktivist Christopher Rufo süüdistab nüüd USA asepresidenti Kamala Harrist plagiaadis. Asjast kirjutavad nii parem- kui ka vasakpoolsed väljaanded ning vabariiklased üritavad olukorda enda huvides ära kasutada.

Rufo on konservatiivse mõttekoja Manhattani Instituudi vanemteadur ning jagas Austria isehakanud plagiaadiküti Stefan Weberi analüüsi.

Weber võttis vaatluse alla Harrise raamatu, mis avaldati 2009. aastal. Harris kirjutas raamatu koos Joan O'C. Hamiltoniga ning väidetavalt on seal mitu plagiaadi kahtlusega lõiku.

Vabariiklased juba väidavad, et Harris ja Joan O'C. Hamilton lisasid lõigu, mis on peaaegu sama jutt, mida rääkis Martin Luther King Jr. ühes 1965. aastal antud intervjuus, vahendas The Times.

Vabariiklaste asepresidendikandidaat J.D. Vance rääkis, et Weberi uurimus näitas, et Harris võttis osa oma materjalist Wikipediast

"Ma kirjutasin ise oma raamatu, erinevalt Kamala Harrisest, kes kopeeris oma raamatu Wikipediast," rääkis J.D. Vance.

Harrise kampaaniameeskond ütles telekanalile CNN, et demokraatide presidendikandidaat viitas joonealustes ja lõpumärkustes selgelt allikatele ja statistikale.

Plagiaadisüüdistused on USA valimiskampaaniates aga varemgi aeg-ajalt esile kerkinud. 1987. aastal loobus toona senaatori ametit pidanud Joe Biden oma presidendikampaaniast, kuna Briti leiboristide juht Neil Kinnock süüdistas teda plagiaadis.

Pole veel selge, kas seekordne plagiaadisüüdistus avaldab mõju ka USA valimistulemustele. Harrise rivaal Donald Trump on süüdi mõistetud kurjategija, kuid tema toetajaid see ei morjenda ning ekspresident võib hoopis naasta Valgesse Majja.

Christopher Rufo ise aga kogus kuulsust juba eelmisel aastal, kui tema juhtimisel jäi plagiaadisüüdistusega kimpu Harvardi rektor Claudine Gay, kes astus hiljem antisemitismiskandaali tõttu tagasi.