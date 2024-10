Enim taastuvenergia toetust said mullu Enefit Wind, Enefit Green ja Utilitas

Eleringi andmetel maksti 2023. aastal taastuvenergia toetuseks tootjatele 75,6 miljonit eurot. Riigiabi registri andmed näitavad, et toetusest suurima summa, 12,87 miljonit eurot sai Enefit Wind.

Enefit Greeni toetus oli 4,8 miljonit eurot ning Utilitas Tallinna Elektrijaamal 4,76 miljonit eurot. Seega läks ligi kolmandik taastuvenergia toetustest just neile kolmele ettevõttele.

Samas tuleb silmas pidada, et riigiabi registri andmed ei kajasta kõiki toetuseks makstud summasid: nimelt on seal välja toodud toetuste kogusumma 48,6 miljonit eurot ehk sealt puudub ligi 36 protsenti Eleringi välja makstud kogutoetusest. Rahandusministeerium põhjendas seda asjaoluga, et registris on konsolideeritud varem esitatud abi andmise otsused ja seetõttu on seal tekkinud ebakõlasid.

Olemasolevate andmete kohaselt on seitsmekohalise summani küündinud ka Imavere Energiale makstud toetus – 3,4 miljonit, Silpoweri toetus – 1,55 miljonit, Tuuleenergia on saanud 1,4 miljonit ja Skinest Energia 1,1 miljonit eurot.

Adveni toetussumma oli ligi 743 000 eurot. Rohkem kui poole miljoni euro suurust taastuvenergia toetust said eelmisel aastal ka Footon Wolt Energy, Varja Windfarm, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, Solar Street ning Five Wind Energy.

Taastuvenergia toetusskeem sündis vastuolulisel viisil riigikogu toetuse saanud seadusega 2007. aastal, et aidata turule uusi taastuvvõimsusi. Alates 2021. aastast rajatud tootmisseadmetele seda toetust enam ei maksta.

Toetuse maksavad kinni elektritarbijad oma arvete kaudu ja seda jaotab Elering.