Reinsalu: kui Ligi jätkab ametis, ühineb Isamaa umbusaldusega

"Ligi poliitika sisu, stiili ja taotluste suhtes ei ole Isamaal mingisugust usaldust. Nii et minu üleskutse Ligile ja peaministrile on, et kui Ligi ise seda (tagasiastumise) otsust ei tee, siis peaminister võiks talle ise selle ettepaneku teha. Ja kui ta seda nädalavahetusel ei tee, siis uuel nädalal seisab ta silmitsi umbusaldusavaldusega ja ma arvan, et Isamaa peaks sellega ka liituma. Ma arvan, et see oleks asjakohane," lausus Reinsalu.

Ligi umbusaldamisele kutsusid reedel üles ka teised riigikogu opositsioonifraktsioonid, Keskerakond ja EKRE. Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats nimetas kahetsusväärseks Ligi riigikogu rolli pisendanud väljaütlemisi riigieelarve esimesel lugemisel, EKRE juht Martin Helme ütles, et see, mida Ligi korraldas kolmapäeval riigikogu ees, oli uus madalpunkt Eesti poliitikas ning et selline käitumine nõuab umbusaldamist.

Reinsalu sõnul on probleem Ligiga laiem. "Kui varem on eelarve läbipaistmatust ja sisulist kvaliteeti käsitletud kui eelarvetehnilist probleemi, siis nüüd deklareeris Ligi ühemõtteliselt seda, et see ei ole mitte tehniline suutmatus eelarvet sisuliselt liigendada ja põhiseaduspäraseks ning läbipaistvaks muuta, vaid see ongi valitsuse tegelik kavatsus. Et eelarve peab olema pimendatud, kuna parlamendil ei ole sisulist kompetentsust otsuseid langetada," märkis ta.

"Selles olukorras ei ole mõeldav Ligi ametis jätkamine, sest kui tema kavatsus ongi suunatud parlamentaarse eelarveprotsessi tasalülitamisele," lisas Reinsalu.

Ka Reinsalu nimetas Ligi avalduste stiili kohatuks. "Tal oleks inimlikult asjakohane, seda ise tunnistada ja vabandada nende inimeste ees, keda ta seal valimatult valetamises süüdistas. Aga ma arvan, et see tema paaniline hoiak on tingitud ka sellest, et ta tegelikult ei usu seda poliitikat, mida ta ellu viib. Kui me räägime poliitika sisust, see ongi kehv poliitika objektiivselt," lausus ta.

Reinsalu sõnul peaksid umbusaldusega ühinema ka koalitsioonisaadikud.

"Praegu on koht, kus kõik parlamendijõud, jätame kõrvale opositsiooni-koalitsiooni hoiaku, peaksid oma hoiakut väljendama sellele Ligi mõttekäigule. Ja ma arvan, et siin on koht ka järgmisel nädalal selleks, et parlamendi vanematekogu peaks kogunema ja kõik poliitilised jõud peaksid ütlema, mida nad sellest doktriinist arvavad, et parlamendi kompetentsuse puudumise põhjendusel tuleb tegelikuks eelarvet tegevaks seadusandjaks muuta valitsus," lausus Reinsalu.

Reinsalu nõustus, et kui tegu on kogu valitsuskoalitsiooni doktriiniga, ei lahendaks Ligi lahkumine arusaamatusi riigieelarvega, kuid see looks siiski parlamentaarse pretsedendi.

"Ja kui Ligi ametist lahkub, siis võimaldab sisuliselt parlamendil anda signaali, et me ei ole sellise käsitlusega nõus. Parlament ei tohi lati alt läbi joosta ja olema nurgas, ninad norus," ütles ta.