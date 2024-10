Ligi umbusaldusest: ma ei ole sõimanud, laimanud ega valetanud

Mitmekordne minister Ligi avaldas esmalt imestust, et talle polegi varem umbusaldusavaldust esitatud, kuigi tema olemasolu olevat opositsioonile alati probleem olnud.

"Ajend nüüd on muidugi reetlik – "väljaütlemised". Selle sõna kasutajad ei märka tema tohutut irooniat: olla tohib mis iganes, aga selle välja ütlemine on keelatud, sest segab olemist," märkis Ligi.

Ligi sõnul on ta juba 1990-ndatest rääkinud, et riigikogus "tühikaratakse" kõrge palga eest riigirahanduse teemal.

"Ma olen algatanud ka seadusemuudatusi, mis tühikargamise ohtu riigirahandusele maandab ja need on ka seadusena kirjas, aga see tegevus pole lõppenud ja on varjutanud riigirahanduse põhjamineku viimase kaheksa aastaga. On aetud tühja juttu, tegeldud asendustegevustega, aga eelarvepoliitika probleeme on ignoreeritud, pressitud välja ülejõu kulutase ja kaubeldud parteilisi vorste."

Ligi avaldas arvamust, et riigikogus valitses sel nädalal tema eelnõudele "hüsteeriline vastuseis" ja "väljahääletusprotseduur". Ja et tema kõnedele ega sisulistele vastustele ei reageeritud pea kordagi sisuliste argumentidega.

"Tõsi, erand oli Isamaa, kes jäi enamasti viisakaks ja kui lappama läks, isegi vabandati. Aga Keskerakonna ja EKRE küsimustest vahest paar-kolm käis eelarve kohta. Rõhuv enamus algas minu süüdistamise, vale või mõnitusega. Korduvalt taheti, et kommenteeriksin kellegi kolmanda "väljaütlemisi", mis pole minu asi, kui ma neist ei teagi."

Ligi sõnul pole lootustki, et ta sel juhul saaks sisulistele vastustele keskenduda, kui enne tuleb toime tulla sõnavahuga ja nuputada, kas midagi küsiti ka.

"Kui küsija nimetab vastajat sissejuhatuseks fossiiliks (viide Helle-Moonika Helme küsimusele - toim), ise seitsmendas nooruses ja kõrval istub tema vastajast kaugelt vanem abikaasa, on toon loodud. Eriti kui vastajat püütakse segada ka lõputute grimassidega," kurtis rahandusminister.

Ligi sõnul korrutas opositsioon pidevalt väidet, nagu oleks ta öelnud end olevat näljas, sest palk on väike.

"Kui seitsmendat korda omistatakse mulle väidet, et ma küsijaid rumalaks nimetan, kuigi ma pole seda kordagi teinud, stenogramm on olemas, pole see ju tõestus, et riigikogu roll eelarveprotsessis peaks suurenema. Ja ma isegi ei vastanud kõigele, näiteks kui süüdistajate hulgas häälekamaid oli mees, kes ise minister olles sõimas riigikogu ajusurnuks ja põmmpeadeks. Mina sõimanud ei ole ega laimanud ja valetanud. Olen nõudnud sisu sõltumata ametikohast," kinnitas rahandusminister Jürgen Ligi.