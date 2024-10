CNN: lekkisid USA luureandmed Iisraeli plaanidest Iraanis

Leke on väga murettekitav, ütles USA ametnik CNN-ile.

15. ja 16. oktoobriga dateeritud dokumendid hakkasid internetis ringlema reedel pärast seda, kui konto nimega "Middle East Spectator" postitas need Telegrami.

Need on märgistatud ülisalajasteks ja neil on märgistus, mis näitab, et need on mõeldud ainult USA-le ja selle "Five Eyes" liitlastele – Austraaliale, Kanadale, Uus-Meremaale ja Ühendkuningriigile.

Dokumendid kirjeldavad Iisraeli ettevalmistusi Iraani-vastaseks löögiks. Ühes neist kirjutatakse, et plaanid hõlmavad Iisraeli laskemoona ümberpaigutamist.

Teises dokumendis öeldakse, et see pärineb riiklikust julgeolekuagentuurist ja kirjeldab Iisraeli õhujõudude õppusi õhk-maa-rakettidega, mis arvatakse olevat ettevalmistamisel ka Iraanile suunatud rünnakuks.

USA ametnik ütles, et uurimise käigus tahetakse teada saada, kellel oli juurdepääs väidetavale Pentagoni dokumendile.

Leke leiab aset USA-Iisraeli suhete äärmiselt tundlikul hetkel ja see vihastab kindlasti iisraellasi, kes on valmistunud Iraani 1. oktoobril toimunud raketirünnakule vastust andma.

Üks dokument viitab ka millelegi, millest Iisrael on alati keeldunud - kinnitada avalikult, et riigil on tuumarelvad. Dokumendis öeldakse, et USA ei ole näinud mingeid viiteid selle kohta, et Iisrael kavatseb Iraani vastu tuumarelva kasutada.