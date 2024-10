Ischinger väljendas muret Euroopa tehnoloogilise mahajäämuse pärast

Saksamaa veterandiplomaat ja Müncheni julgeolekukonverentsi kauaaegne eestvedaja Wolfgang Ischinger ütles, et Euroopa Liidul (EL) puudub investeerimiseks vajalik keskkond ja ei suuda seetõttu oma tehnoloogilist mahajäämust USA-st ja Hiinast vähendada. Ischinger hoiatas, et selline lõhe on tõsine julgeolekuprobleem.