Politsei on tänavu tabanud Virumaal erakordselt palju narkojoobes autojuhte

Politsei on Virumaal alates aasta algusest tabanud üle saja narkojoobes autojuhi, mida on viis korda rohkem kui mullu.

Kui varem tabati Virumaal umbes paarkümmend narkojoobes autojuhti aastas, siis selle aasta sügiseks on neid kinni peetud juba kaugelt üle saja. 111 juhi suhtes on alustatud kriminaalmenetlust ehk nende juhtumite puhul on politsei hinnangul narkootiliste ainete tarvitamise tõenäosus väga suur.

Jõhvi politseijaoskonna patrulltalituse juhi Nikita Golovini sõnul on enam kui viiekordse kasvu taga politseinike tubli töö. Narkojoobes juhtide avastamisele hakati sel aastal palju suuremat tähelepanu pöörama.

"Kuna narkoainete levik on olnud siin läbi aastate ikkagi tõusutrendis ja erinevad reoveeuuringud ka seda kinnitavad, siis tegemist on tõsise probleemiga ja sellega tuleb tegeleda. Kui me saame öelda, et meie seas on jätkuvalt päris palju inimesi, kes narkootilisi aineid tarvitavad, siis on ka loogiline järeldus see, et need inimesed peavad kuidagi ju liiklema ehk siis suure tõenäosusega sõidavad nad ka sõidukiga tööle, koju, viivad lapsi lasteaeda ja nii edasi," rääkis Golovin.

Ida prefektuuri politseiametnikud pidid läbima mitu koolitust, et pelgalt väliste tunnuste järgi hinnata, kas autojuht võib olla uimastite mõju all. See on keeruline protseduur, kinnitas Nikita Golovin.

"Märkasime ühte ebakindlat autojuhti ja ametnikud tuvastasid, et isiku silma limaskest on punakas ja ta ei suutnud pilku peatada tavalisel pastapliiatsil. Lisaks olid tal reaktsiooni- ja koordinatsioonihäired ja higistamine, isikul esinesid spontaansed naeruhood, mis andsid justkui sellise viite meile, et selle autojuhiga ei ole päris kõik korras. Toimetasime isiku siis Ida-Viru keskhaigla EMO-sse ja esmane test ka reageeris sellele, et ta oli tarvitanud amfetamiini ja kanepit. See on üks selline tavaline näide, kuidas me neid autojuhte tuvastame," selgitas Golovin.

111 kriminaalmenetlust on vaid jäämäe tipp, sest kõiki kontrollida on võimatu, lisas Golovin.

"Osade juhtumite puhul me jätkuvalt ootame ekspertiisi vastust, aga jah, kui me võrdleme eelmise aasta statistikaga, siis on üsna masendav vaatepilt."

Karistusseadustiku järgi saab narkojoobes autojuhti karistada kuni kolme aasta pikkuse vangistusega, korduvtegu võib kaasa tuua koguni nelja-aastase vangistuse.