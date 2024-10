PPA leiab, et Lihula sammas võib tekitada inimestes valesid järeldusi

"Politsei võttis kivi hoiule korrakaitseseaduse alusel, et hoida ära võimalikke konflikte ja õigusrikkumisi," selgitas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt, miks otsustas politsei 31. augustil konfiskeerida Harjumaal Lihula monumendi koopia, mis plaaniti auto kastis viia Lihulas toimuvale kunagise monumendi mahavõtmise 20. aastapäeva tähistamisüritusele.

Järgnenud uurimise käigus tellis PPA kaks eksperthinnangut, mida täies mahus avalikkusele pole tutvustatud.

"Ekspertarvamustest ilmnes kivi omanikuga täpsustamist vajavaid nüansse. Kuigi otsest okupeeriva režiimi sümboolikat ei ole, siis sellel kivil on vastuoluline tähendus ja selle püstitamisega avalikku ruumi kaasnevad erinevad ohud," lisas Kütt.

Küti sõnul oli ekspertarvamustes välja toodud, et olgugi, et on välditud vägivalda õhutava sümboolika kasutamist, võimaldab see ajalugu mitte tundvatel isikutel teha valesid järeldusi ning pahatahtlikke manipulatsioone korraldada.

"Seetõttu peab politsei esmalt kivi omanikuga suhtlema ja selgitama, mida eksperthinnangud leidsid. Politsei on suhelnud mitmete inimestega, seni ei ole keegi kivi omaks tunnistanud ega sellele politseisse järgi tulnud," sõnas Kütt.

Eesti leegioni sõprade klubi aktivist Martin Sööt ütles, et ka tema ei tea täpselt, kes on kuju omanik ja tsiteeris Carri Ginterit, kes ütles Söödi sõnul, et kui omanikku ei leita, siis tuleb kuju anda sellele inimesele, kes seda transportis.

Söödi sõnul oli kuju transportijaks keegi kuju omaniku tuttav, kes oli juhuslikult kuju valmistamise asupaigas ja kes viisakusest oma abi pakkus.

Ginter on PPA tegevuse suhtes kriitiline

Vandeadvokaadi Carri Ginteri sõnul tuleks meeles hoida, et Eesti Vabariik on üles ehitatud vabadustele ja õigusriik on suures ohus, kui korrakaitseseadusega hakatakse ennetama väärtegusid.

Ginter lisas, et Lihula samba näitel võiks inimese käest põhimõtteliselt ära võtta ka auto, kus on pudel viina, sest politsei ei saa välistada joobes juhtimist.

"Inimeste seaduslik omand võeti ära erioperatsiooni käigus, kulutati selleks Eesti riigi raha ja nüüd rõõmustatakse selle üle, et omanik ei julge seda asja tagasi küsida sellepärast, et ta kardab, et äkki tehakse veel mingi menetlus. Jossif Stalin ütles seda, et näidake mulle inimest ja ma leian talle paragrahvi. Praegu nagu justkui on selline olukord," kommenteeris Ginter "Aktuaalsele kaamerale".

Ginteri hinnangul kardeti suure tõenäosusega ajalooliste sündmuste kordumist ehk rahutuste tekkimist, kuid selle hirmuga ei saa õigustada inimeste vabaduste piiramist. Rahutuste takistamiseks ja lõpetamiseks on politseil teised vahendid.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul need kaalutlused päris sellised polnud, kuid ta ütles, et igasugused mälestusmärgid on Venemaa hübriidsõjas olulisel kohal.

"See on ka põhjus, miks politsei sinna tähelepanu pööras ja ka kaitsepolitsei on sellele küsimusele tähelepanu pööranud," ütles ta.

Uurimise käigus leiti kanepitaim

Samas mainis Sööt ka, et üks inimene on kujuga seonduvalt läbi otsitud.

ERR-i küsimuse peale selgitas politsei, et läbiotsimine ei olnud kiviga seotud.

"Politsei läks vestlema ühe inimesega, kellel võis olla infot Lihula kivi osas ning märkas inimese koduaknal kasvamas kanepitaime," sõnas PPA pressiesindaja Leana Loide.

"Politsei alustas võimaliku narkootilise aine käitlemise osas kriminaalmenetluse, millega seoses läbiotsimine toimus. Selle käigus võeti see taim ära ja saadeti ekspertiisi, et tuvastada kas tegemist võib olla narkootilise aine THC sisaldusega taimega. Ekspertiis hetkel veel kestab," sõnas Loide.

Siseminister Lauri Läänemets ütles esmaspäeval riigikogu ees riigikogu liikmete küsimustele vastates, et eksperthinnangud ei tuvastanud politsei poolt konfiskeeritud Lihula samba koopialt natsisümboolikat.

"Vastab tõele, et eksperthinnangud on tellitud, need ei tuvastanud [natsisümboolikat], ja kui keegi tunnistab selle kivi enda omaks ja pöördub politsei poole, siis politsei vastavalt seadusele siis käitub selles küsimuses," ütles Läänemets vastates EKRE liikme Rain Epleri täpsustavale küsimusele semiootilise eksperthinnangu kohta.